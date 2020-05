Toalete inteligente pentru o igienizare in detaliu

Ziare.

com

Societatea a evoluat in ultimii ani, iar toaletele au evoluat odata cu ea. In ziua de astazi, baile noastre sunt din ce in ce mai sofisticate, mai moderne si professional utilate, pana la cele mai mici detalii, precum simplele capace de toaleta Indiferent daca va remodelati baia sau va ganditi doar la o toaleta noua, toaletele inteligente merita luate in considerare. Iar un capac de toaleta cu senzor este un must have al unei case moderne.Nu numai ca sunt moderne si de noua tehnologie, ci va fac viata un pic mai usoara, prin pastrarea igienei la cele mai inalte standarde. Desi exista multe tipuri de capace de toaleta inteligente, majoritatea au in comun anumite caracteristici de baza.Fiecare capac de toaleta are un senzor sau un buton, care activeaza mecanismul de asezare a foliei igienice de protectie pe suprafata acestuia. Atfel, capacul de toaleta este intotdeauna igienic.Avantajul de a avea un senzor, in loc de face totul manual, este ca germenii nu vor fi transferati de la capac la maini si apoi la urmatoarea persoana care foloseste baia.De aceea, acest tip de capac de toaleta inteligent este ideal pentru companii, institutii, centre comerciale, centre medicale si alte locuri unde exista un trafic mare de persoane, iar igiena reprezinta un factor idispensabil.Mai mult decat atat, astfel de dispozitive sunt o alegere mai mult decat responsabila in lupta impotriva microbilor, virusilor si a bolilor generate de acestia.Pentru ca in general tindem sa ne ferim sa punem mana pe suprafetele ce ar putea sa fi fost atinse de altcineva, dispozitivele cu senzori reprezinta cea mai buna optiune.Senzorii reactioneaza la schimbarea conditiilor fizice, modificandu-si proprietatile electrice. Astfel, majoritatea senzorilor artificiali se bazeaza pe sisteme electronice, pentru a capta, analiza si transmite informatii despre mediu.Aceste sisteme electronice se bazeaza pe aceleasi principii ca si circuitele electrice pentru a functiona, astfel incat capacitatea de a controla fluxul de energie electrica este foarte importanta. Simplu, un senzor transforma stimuli precum caldura, lumina, sunetul si miscarea in semnale electrice.Aceste semnale sunt transmise printr-o interfata care le transforma intr-un cod binar si le transmite unui computer care urmeaza sa fie procesat. Cam asa functioneaza si capacele de toaleta cu senzor.Capacele de toaleta inteligente variaza ca pret, in functie de caracteristici si de producator. Cele mai performante produse din gama capacelor de toaleta inteligente pot fi gasite la magazinul online Sanito.Magazinul este unul dintre cei mai importanti furnizori de astfel de capace de toaleta inteligente, dar si alte produse destinate igienei personale sau a suprafetelor si cladirilor.De peste 15 ani, magazinul online Sanito.ro colaboreaza cu mii de firme, intitutii si companii din Romania si ofera o platforma online pentru comenzi si support pentru mii de produse profesionale si moderne.