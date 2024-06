Apartamentele, tot mai ieftine in Bucuresti - ce se intampla in celelalte orase

Pretul mediu cerut pentru apartamentele vandute in Romania a scazut pentru prima oara in 2015, in luna aprilie, ajungand la 930 de euro pe metru patrat, cu 0,6 la suta mai putin decat in luna martie.

Capitala e singurul oras in care pretul apartamentelor noi si a celor vechi a scazut, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com. In toate celelalte orase analizate, proprietarii continua sa ceara mai multi bani pe locuintele lor, insa a scazut pretul mediu cerut pentru apartamentele noi.

Bucuresti

Valoarea medie de listare pentru apartamentele vechi si noi din Capitala a scazut in aprilie, de la 1.056 la 1.054 de euro pe metru patrat. Bucurestiul este, totodata, singurul oras in care preturile actuale sunt mai mici decat in aceeasi perioada a anului trecut, la o diferenta de 2,9%.

Brasov

In acest oras, pretul mediu a crescut cu 0,3% in aprilie, de la 864 de euro pe metru patrat (la sfarsitul lui martie) ; valoarea actuala, de 867 de euro pe metru patrat, este cu 3,3% mai ridicata decat cea valabila in urma cu 12 luni, respectiv 839 de euro pe metru patrat.

Cluj-Napoca

In Cluj, pretul mediu solicitat pentru apartamentele vechi si noi disponibile spre vanzare a crescut cu 1,1%, de la 990 la 1.001 de euro pe metru patrat, marcand o diferenta de 14,5% fata de a patra luna din 2014. In ultima luna, locuintele din blocurile finalizate inainte de Revolutie au consemnat un avans de 0,4% (de la 1.052 la 1.056 de euro pe metru patrat), dar cele noi s-au scumpit cu 2,4% (de la 922 la 944 de euro pe metru patrat).

Constanta

In orasul de la malul marii, pretentiile vanzatorilor s-au majorat cu 0,6% in ultima luna, de la 892 la 897 de euro pe metru patrat, preturile actuale fiind cu 3,8% mai mari decat in perioada similara a anului trecut. In aprilie 2015, apartamentele vechi s-au scumpit cu 1,3%, de la 877 la 888 de euro pe metru patrat; cele nou-construite s-au ieftinit insa cu 0,4%, de la 925 la 921 de euro pe metru patrat.

Timisoara

In orasul de pe Bega, s-a consemnat o crestere de 0,2% in aprilie (de la 877 la 879 de euro pe metru patrat), aflandu-se acum la o diferenta de 8,5% fata de aprilie 2014. In luna ce tocmai s-a incheiat, proprietarii de apartamente vechi au ridicat stacheta de pret cu 0,9%, de la 859 la 867 de euro pe metru patrat. Vanzatorii de locuinte nou-construite, pe de alta parte, si-au redus pretentiile cu 1,4%, de la 933 la 920 de euro pe metru patrat.