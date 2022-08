Cat va costa un apartament dintr-un ansamblu rezidential

Blocurile din ansamblurile rezidentiale au cateva avantaje deloc de ignorat: totul este nou, sunt construite sa reziste la cutremure puternice, au un plan al apartamentelor modern, se afla in locatii cu mai mult spatiu verde si, de multe ori, au finisaje de lux.

Exista, insa, si un dezvantaj: preturile, de obicei, sunt mai mari decat ale apartamentelor aflate in constructii noi ce nu fac parte dintr-un complex rezidential, dotat cu gradinite, spatii de joaca, piscine sau sali de fitness.

De exemplu, in ansamblul rezidential Vivenda Residencias, pretul locuintelor incepe de la 79.500 de euro (cu TVA inclus), fiind puse la dispozitie apartamente cu 2 pana la 5 camere, in noua cladiri cu 5, 11 sau 12 etaje. Ansamblul se afla la cateva minute de Piata Muncii, aproape de Arena Nationala.

Apartamentele au suprafete utile cuprinse intre 54,10 mp, in cazul celor cu doua camere, si 120,20 mp, in cazul celor cu patru camere. De asemenea, in functie de tipul fiecarui apartament, acestea au de la 1 pana la 4 balcoane sau terase, daca vorbim de unitatile aflate la parter sau la ultimul etaj. In cadrul complexului, exista si spatii verzi, spatii de joaca pentru copii si un teren de baschet.

Pretul apartamentelor cu trei dormitoare incepe de la 179.170 de euro, iar in pretul tuturor locuintelor sunt incluse garajul subteran si boxa.

Pe Soseaua de Centura a Bucurestiului, sunt disponibile 65 de apartamente, in cadrul Britanium Residence, conform anuntului de pe site-ul imobiliare.ro. Pentru un studio, pretul se ridica la 38.641 de euro, pentru un apartament cu doua camere va trebui sa platiti 56.057 euro, iar pentru trei camere, 98.169 de euro, la toate adaugandu-se si TVA. In cazul unui duplex cu 4 camere, pretul ajunge la 106.812 euro, plus TVA.

Ads

Toate locuintele vin dotate cu geamuri termopan cu tamplarie PVC, parchet laminat, incalzire prin pardoseala cu centrala proprie, obiecte sanitare, contorizare a consumului de apa, energie termica si electrica si videointerfon.

De asemenea, in cadrul ansamblului exista o piscina, minimarket, terenuri de tenis si baschet, farmacie, gradinita, locuri de joaca si chiar o pizzerie.

Contra sumei de 61.284 de euro (TVA inclus) va puteti achizitiona o garsoniera de 53 mp (plus locul de parcare) in cadrul ansamblului rezidential Greenfield Residence, aflat in Padurea Baneasa, in nordul Capitalei, aproape de Gradina Zoologica. Preturile urca la 94.772 euro, pentru 2 camere (72 mp) sau 101.161 euro, pentru 3 camere (85 mp). In cazul unui apartament cu 4 camere, de 139 mp, cu doua locuri de parcare incluse, costul este de 180.615 euro.

Dezvoltatorii au pus la dispozitie, insa, mai multe modalitati de plata. Astfel, puteti plati integral din surse proprii, prin credit bancar sau prin mai multe sisteme de rate la dezvoltator: rate lunare pe 10 ani plus transe anuale cuprinse intre 6 - 8%, avans de 10% si rate la dezvoltator sau inchiriere pe timp de 9 luni, iar, ulterior, daca va hotarati sa cumparati, beneficiati de un discount echivalent chiriei platite in 6 luni.

Ads

In estul Capitalei, aproape de statia de metrou Republica, in cadrul complexului Linda Residence, apartamentele cu 2 camere pot fi cumparate prin programul Prima Casa, la pretul de 58.000 de euro (TVA inclus). Suprafata construita este de 63,79 mp, in timp ce suprafata utila este de 51,4 mp.

Intre Lacul Grivita si Padurea Baneasa se afla ansamblul rezidential North Lane, unde va puteti cumpara chiar si un apartament cu gradina (daca este situat la parter). In cazul garsonierelor cu o suprafata construita de 49 mp, pretul este de 49.000 de euro, pentru doua camere (56 mp) trebuie sa platiti 55.800 euro, iar, pentru trei camere (97 mp), 97.000 de euro.

Blocurile sunt construite sa reziste la cutremure de 8,5 grade pe scara Richter, balcoane, terasele si aparatele de aer conditionat au scurgerea direct in canalizare, iar instalatia electrica este realizata prin teava in pardosea.

In vecinatatea centrului comercial Mall Vitan, apartamentele cu doua camere din cadrul ansamblului Vitan MED Residence au preturi cuprinse intre 107.500 - 121.173 de euro, plus TVA, in timp ce, pentru trei camere, costul urca la maximum 169.923 de euro plus TVA. De asemenea, pentru un loc de parcare subteran trebuie sa platiti 15.000 de euro.

Aparatamentele sunt dotate cu centrale de 24 KW, acces TV, Internet si telefon in fiecare camera si finisaje (gresie, faianta) din import.