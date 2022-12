Pretul apartamentelor a scazut usor in luna mai - Imobiliare.ro

Pretul mediu al locuintelor din Romania a scazut in mai, comparativ cu luna aprilie, indiicele imobiliare.ro reducandu-se cu 0,4 la suta, pana la 1.045 euro/mp util, potrivit unei analize a site-ului de anunturi imobiliare.

In Bucuresti, valoarea medie a indicelui imobiliare.ro a crescut cu 0,4 la suta, pana la 1.189 de euro/mp util, atat pentru apartamentele noi, cat si pentru cele vechi, se arata intr-o analiza a imobiliare.ro, remisa Ziare.com.

Pretul mediu cerut pentru apartamentele noi din Bucuresti a ajuns in luna mai la valoarea de 1.419 euro/mp util, in crestere cu 2,1% fata de luna aprilie. Cea mai interesanta evolutie au avut-o apartamentele noi cu trei camere, care s-au scumpit cu peste 2%. Garsonierele noi s-au ieftinit cu 2,4% in ultimele treizeci de zile, iar apartamentele cu doua camere au avut o evolutie in scadere cu 0,4%.

In mai, apartamentele vechi din Capitala s-au scumpit cu 0,4%. Valoarea indicelui imobiliare.ro pentru aceasta categorie de apartamente a ajuns la 1.105 euro/mp de suprafata utila. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, apartamentele vechi sunt cu mai ieftine cu 11,6%. Apartamentele cu patru camere sunt singurele care s-au ieftinit, cu 0,1 la suta, in timp ce garsonierele s-au scumpit cu 0,3%, apartamentele cu 2 camere cu 0,2%, iar cele cu trei camere cu 0,5 procente.

In Brasov, preturile apartamentelor s-a scumpit cu 0,6% fata de luna precedenta, insa s-a diminuat cu 7,4% in comparatie cu perioada similara din 2010. Pretul apartamentelor noi din ansamblurile rezidentiale brasovene a atins valoarea de 915 euro/mp si a scazut in ultimele treizeci de zile cu 2%. In ceea ce priveste apartamentele vechi, pretul solicitat de proprietari a inregistrat o crestere de 0,7%, pana la 873 de euro/mp.

Cluj-Napoca a inregistrat o crestere de 0,8% in mai. Astfel, pretul mediu pentru apartamentele scoase la vanzare este de 990 de euro/mp util. Valoarea actuala este cu doar 2,7% mai mica decat cea inregistrata in urma cu 12 luni, aici intalnindu-se cea mai mica diferenta dintre toate orasele analizate. Cresterea de pret a fost resimtita mai ales pe segmentul apartamentelor noi, segment care a influentat evolutia indicelui general la nivelul orasului. Acestea s-a scumpit cu 4,4% in ultimele treizeci de zile, pana la 974 euro/mp.

Pretul mediu cerut pentru apartamentele vechi scoase la vanzare in Cluj-Napoca a coborat din nou sub pragul de 1.000 de euro/mp util, pana la valoarea de 997 euro/mp util, in scadere cu 0,8% fata de luna aprilie.

Sectorul rezidential din Constanta a fost mult mai putin dinamic in comparatie cu celelalte orase mari din tara. Valoarea medie inregistrata de indicele imobiliare.ro pentru luna mai a ramas neschimbata: 950 euro/mp util. Pretul mediu cerut pentru apartamentele noi a cunoscut, totusi, o crestere de 0,4%, de la 970 de euro/mp util pana la 974 de euro/mp util. Tendinta nu s-a pastrat insa in cazul apartamentelor vechi, al caror pret mediu pe metru patrat util a inregistrat, in mai, o scadere de 0,1%, atingand valoarea de 942 de euro/mp util. Fata de aceeasi perioada a anului trecut, preturile solicitate pentru apartamentele din Constanta sunt, in medie, cu 7,6% mai mici.

Raportat la tendintele inregistrate de la inceputul anului, preturile apartamentelor din Timisoara au avut o evolutie particulara in mai, inregistrand o scadere de 3%. Valoarea indicelui imobiliare.ro pentru aceasta luna a coborat, din nou, sub pragul de 800 de euro, pana la 779 de euro/mp util. La Timisoara, intalnim cea mai mare diferenta de pret fata de aceeasi perioada a anului trecut, care se mentine in continuare la 15%. Spre deosebire de majoritatea celorlalte orase mari din tara, apartamentele noi s-au ieftinit in intervalul analizat, procentul fiind de 2,3%. Pretul mediu pentru aceasta categorie este de 841 de euro/mp util, cu 10,5% mai mic decat in urma cu 12 luni.

In mai, pretul cerut de proprietari si intermediari pentru un metru patrat de suprafata utila in cazul apartamentelor vechi a scazut la 770 de euro, fiind cu 2,5% mai mic decat in aprilie.

Indicele imobiliare.ro pentru Iasi inregistreaza, in mai, o valoare medie de 827 de euro/mp util, in crestere cu 1,2%, fata de luna aprilie. In comparatie cu luna mai 2010, preturile solicitate in prezent pentru apartamentele scoase la vanzare in capitala Moldovei sunt cu 8,9% mai mici. Tendinta de scumpire a fost mai accentuata in cazul apartamentelor noi al caror pret a crescut cu 3,2% in ultimele treizeci de zile. Pretul apartamentelor vechi a cunoscut o crestere de 1% in acelasi interval.

In Ploiesti indicele imobiliare.ro are o valoare medie de 900 de euro/mp util pentru apartamentele noi si vechi scoase la vanzare in acest oras. Pretul apartamentelor de aici a inregistrat, in ultimele treizeci de zile, o crestere de 0,6%. In comparatie cu luna mai 2010, preturile solicitate in prezent sunt cu aproape 10,5% mai mici.

T.B.

