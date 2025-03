Preturile apartamentelor noi ar putea scadea in continuare

Vanzarile slabe inregistrate in ultimii ani pentru locuintele noi ar putea genera o scadere a preturilor, in continuare, iar aceasta tendinta este valabila si pentru urmatorii ani.

Potrivit unui raport al Jones Lang LaSalle, majoritatea apartamentelor noi din Bucuresti au fost disponibile la preturi mai mici de 1.000 de euro/mp, mentionandu-se ca, in urma negocierii, pretul de cumparare poate fi si mai mic decat cel initial, noteaza Mediafax.

"In ciuda suisurilor si coborasurilor din ultimele trimestre, pretiul mediu al unei locuinte a ramas cam la acelasi nivel comparativ cu anul trecut. Cu toate acestea, inca exista potential de corectie a preturilor daca sunt luate in calcul vanzarile slabe inregistrate pe piata", se arata in raport.

Analistii atrag atentia ca exista posibilitatea ca performanta sectorului din acest an sa fie mai slaba decat in 2010, avand in vedere ca in 2011 nu s-a inregistrat nicio schimbare in ceea ce priveste oferta, politica de preturi si cererea pe piata rezidentiala.

"Oferta pietei este inca reprezentata de proiecte lansate in perioada de boom. In continuare se inregistreaza un volum limitat de investitii in proiecte rezidentiale", se explica in raport.

Potrivit celor de la Lasalle, preturile solicitate au ramas relativ stabile, desi in viitor sunt posibile scaderi de pret.

"Au existat foarte putine proiecte rezidentiale noi scoase pe piata in ultimele luni. Multe investitii sunt puse in continuare in asteptare. In trimestrul al treilea oferta pietei era reprezentata de aproximativ 3.500 de locuinte", apreciaza sursa citata.

