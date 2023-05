Tara in care preturile locuintelor in destinatii turistice au scazut cu 33%

Locuintele din insulele grecesti s-au ieftinit semnificativ in ultimii ani, devenind astfel o oportunitate majora pentru investitii.

In acele zone, per total, pretul mediu pentru proprietatile rezidentiale a scazut cu 33% din 2008 pana in prezent, conform agentiilor.

Cel mai semnificativ declin, de 40-50%, s-a inregistrat in cazul caselor mari si la vile, scrie cotidianul elen Kathimerini.

Ioannis Revythis, seful Federatiei Elene a Agentilor Imobiliari, a aratat modul in care au scazut costurile, in euro, pe metru patrat in cele mai importante destinatii: in Myconos s-au redus de la 4.500 de euro la 3.000 de euro, in Santorini de la 5.000 de euro la 3.300 de euro, in Paros de la 3.000 de euro la 2.000 de euro, in Naxos de la 2.650 euro la 1.600 de euro, in Serifos de la 2.200 la 1.500 de euro, iar in Hydra de la 3.500 la 2.500 de euro.

Totusi, majoritatea investitorilor sunt interesati in principal sa cumpere terenuri pentru a realiza constructii in aceste destinatii de vacanta.

"In prezent, peste 80% dintre cumparatori sunt straini. Mai mult, ei sunt interesati sa obtina permis de sedere prin achizitii de peste 250.000 de euro", a spus Revythis.

Preturile locuintelor, in cadere

Preturile locuintelor in Grecia vor scadea si mai mult in 2014, astfel ca se va extinde criza imobiliara pentru cel putin inca un an, potrivit unui raport al Eurobank.

Scenariul de baza al bancii arata un declin de 6%, in medie, pentru costurile de achizitie a proprietatilor rezidentiale, in timp ce estimarile extreme arata o cadere de 12% in acest an si o usoara revenire abia in 2016, conform sursei citate.

Studiul citat mai atrage atentia si asupra evolutiei preturilor in perioada 1997 - 2008, cand s-a inregistrat un avans de peste 200%, care a fost urmata de o scadere accelerata de 38% intre 2008 si 2013.

Mai mult, Fondul Monetar International a aratat ca criza imobiliara va dura sase ani si jumatate, iar preturile vor ajunge la 45% din valoarea proprietatilor inregistrata in 2009.