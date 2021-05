ANALIZA Cum va fi influentata piata imobiliara de noul TVA de 5%. Verdictul expertilor: consumatorul suporta cresterile de costuri

Costurile au fost suportate de client. Si in continuare va fi la fel

TVA de 5% va ajuta piata, dar nu si pe consumator

Aceasta crestere va veni peste cea a scumpirii materiilor prime, a inflatiei in crestere, dar si a unei eventuale scumpiri a costurilor de finantare, dupa cum preconizeaza analistii financiari. Cu toate acestea, pentru ca exista o cerere crescuta de apartamente , inca nu se poate vorbi de o bula imobiliara."Nu stiu daca vom putea vorbi de o bula imobiliara pentru ca totul depinde de cerere si oferta. Referinde-ne la tendinta de crestere a preturilor, cred ca depinde foarte mult de apetitul pietei, pentru ca daca cresc foarte usor preturile pentru materialele de constructie ce se poate intampla este, fie cresterea este absorbita de dezvoltator, fie cresterea este data in piata consumatorului", ne-a declarat Alexandra Smedoiu, presedintele asociatiei de analisti financiari CFA Romania.Potrivit ei, ce s-a intamplat pana acum, cel mai probabil, s-a transferat, in piata, consumatorului deoarece a existat cerere si a existat finantare pentru achizitie de imobiliare "Acum, pana cand vor mai creste preturile sau pana cand piata nu va mai putea sa creasca si va reduce din marja dezvoltatorilor imi este greu sa estimez pentru ca depinde foarte mult de jocul acesta al cerererii si ofertei. Tot de acest lucru depinde si perceptia cu privire la evaluare sau bula imobiliara", a mai declarat Smedoiu.Aceasta este de parere ca, atata timp cat exista bani si exista oameni care sunt dispusi sa cumpere, greu de zis ca este artificial sau nu e sustinut de ceva."Daca urmeaza sa avem o perioada de crestere a costurilor de finantare si asta se va intoarce impotriva celor care au luat credite, da, atunci se poate transforma intr-o bula, dar, in momentul de fata imi este greu sa cred ca vom putea sa definim piata ca intr-o bula", a mai spus analista financiara.Alexandra Smediu crede ca aceasta crestere a plafonului va ajuta in continuare piata pentru ca va duce in zona de TVA de 5% niste proprietati cu suprafete mai mari sau cu alte tipuri de constructie."De exemplu, apartamente din zone mai bune, adica unde a fost terenul mai scump si, practic, tot asa permite accesul la anumite tipuri de produse imobiliare care altfel nu s-ar fi uitat la categoria aceea de pret. Acum, si aici, ramane aceeasi intrebare: daca preturile continua sa creasca la materii prime, din ceea ce ramane peste, o parte se va duce la dezvoltator, o parte, la sta sub forma de TVA si pretul il suporta consumatorul final", afirma presedinta CFA Romania.La final apare si intrebarea daca romanul poate sa suporte costul de finantare la aceste preturi.