Credite Casa Noua: Care este nivelul minim al venitului pentru o locuinta de 140.000 de euro. Suma uriasa de rambursat in 30 de ani

Credite bancare echivalente cu Noua Casa

Masura de siguranta pentru trecerea peste criza

Ce s-a schimbat la Noua Casa

Potrivit programului, pentru o locuinta de 680.000 de lei (n.r. - 140.000 de euro, la un curs de 4,85 de lei), solicitantul va trebui sa acceseze un credit ipotecar cu garantie de la stat de 646.000 de lei. Daca ne uitam la calculatoarele de credite de pe piata care ne permit o simulare, vom vedea ca ratele si suma de rambursat nu sunt usor de ignorat.Pentru un astfel de credit, rata lunara ajunge la peste 3.700 de lei, ceea ce inseamna ca la un DAE de 5.80%, in 30 de ani va trebui sa rambursati un total de 1,3 milioane lei. La o rata de 3.700 de lei, daca aceasta ar fi echivalenta cu gradul de indatorare maxim impus de BNR , ar insemna ca viitori clienti ar trebui sa aiba un venit lunar minim de 9.250 de lei.In cazul in care se doreste achizitia unei case cu plafonul maximum pe o perioada de 20 de ani, rata va fi in medie de 4.400 de lei, iar la finalul perioadei veti fi achitat catre banca 1,06 milioane de lei.Daca facem o simulare pe aceeasi suma de 680.000 de lei, dar de data aceasta pe un avans de minim 15%, nu cum este la Noua Casa de doar 5%, atunci conditiile vor deveni mult mai avantajoase pentru client.In primul rand, la un avans de 15%, creditul luat scade la 578.000 de lei, iar acest lucru se traduce printr-o rata medie de 3.100 de lei (rata poate fluctua in functie de DAE practicat de fiecare banca in parte). Mai mult, pentru a te incadrea la un astfel de credit, veniturile clientului vor trebui sa fie mult mai mici, adica undeva la 7.800 de lei. Iar dupa cei 30 de ani in care au "cotizat cu aceasta rata", clientii vor fi dat bancii "doar" 1,2 milioane de lei, fata de 1,3 milioane cat este prin simularea pentru programul Noua Casa. Deci se obtine o economisire de 100.000 de lei.Pentru a preintampina orice problema financiara care ar putea veni cu criza economica ce se apropie tot mai tare de Romania, luati veniturile de mai sus ca fiind cele de dinainte de criza, adica inainte de o eventuala taiere de salariu de 25%, asa cum anticipau economistii si analistii financiari intr-un scenariu negativ.Asta inseamna ca, daca acum aveti un salariu de 9250 de lei sau 7800 de lei, dupa cum se arata in cele doua scenarii, dupa criza ati putea avea un venituri de 7.000 lei si, respectiv, 5.850 lei. Faceti-va calcule legate de rata si vedeti daca v-ar mai ajunge sa trati banii care va raman, dupa ce achitati ratele si restul darilor.Tocmai pentru a preveni astfel de scenarii negative, este bine sa va faceti calculele, astfel incat rata sa ocupe un grad de intatorare cat mai mic din totalul veniturilor. De aceea este bine ca, pentru siguranta voastra financira, rata sa nu fie mai mult de 25% din veniturile lunare incasate.Astfel ca, pe scenariile de mai sus, in care luam in considerare ratele lunare de 3.700 si 3.100 de lei, salariile pe familie sau singurale sa fie de cuprinse intre 12.000 si 15.000 de lei."Prin modificarea lui vrem sa incurajam constructia de noi locuinte. Eu nu as spune ca ridicarea plafonului la maximum 140.000 de euro, ba din contra. Guvernul s-a gandit cand a impus aceste noi conditii la introducerea unei noi categorii de locuinte", dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.Se pastreaza categoria locuintelor vechi, unde guvernul acorda o garantie de 50% din 66.000 de euro. S-a introdus categoria de locuinte noi, adica acelea care sunt construite dupa 2015 (construite in ultimii 5 ani)."Noul program va permite celor cu venituri mari sa isi ia o locuinta mai mare, ne mai fiind limitati de acei 70.000 de euro. Daca isi permit o casa de 100.000 - 120.000 sa o poata lua", a mai spus Nancu, intr-o interventie la Digi 24.Fata de anteriorul program Prima Casa, "O familie, o casa", a fost eliminat plafonul de 4500 de lei de persoana sau 7.000 de lei de familie, plafon care-l transforma automat intr-un program social. Acum s-a eliminat si conditia de varsta.