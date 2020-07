Dublarea plafonului la Noua Casa nu este pe placul BNR

BNR cere prudenta, mai ales ca debitorii se pot supraindatora

"Propunerea pe care o are Guvernul in momentul de fata de majorare a plafonului pentru noua prima casa are in vedere a pastra o piata care poate, altminteri, sa fie sub presiune, legat de faptul ca unii oameni castiga mai mult, altii mai putin, unii stau pe ajutoare de somaj... Situatie care nu incurajeaza, in orice caz, investitiile imobiliare . Punctul de vedere al Directiei din care fac parte este ca o majorare a plafonului trebuie tratata cu foarte multa prudenta", a declarat Eugen Radulescu, director al Directiei de Stabilitate din Banca Nationala a Romaniei (BNR).A existat chiar si in CNSM o propunere in acest sens, respectiv de transformare mai degraba intr-un program cu caracter social a sistemului de Prima Casa."El se transformase intr-un program care ducea la cumpararea de case de vacanta, case pentru inchiriere, or nu aici este obiectivul pe care l-a avut Guvernul in momentul in care a lansat acest program", a mai spus Radulescu.Potrivit lui, in masura in care se va majora plafonul de garantare din fonduri publice la acest program, va antrena in mod inevitabil o tendinta de crestere a preturilor pietei, nu putem sa evitam asa ceva."Sigur ca, in masura in care se va majora plafonul de garantare din fonduri publice, va antrena in mod inevitabil o tendinta de crestere a preturilor pietei, nu putem sa evitam asa ceva si numai daca are o amploare mare. Daca se vor da 10.000 de credite este una, daca se vor da 50.000 de credite este alta", afirma oficialul.Personal, acesta spune ca ar fi prudent si nu ar merge la ideea de dublare a plafonului de la 70.000 la 140.000 de euro."Ar trebui sa o luam usor-usor, in cazul in care va mai fi nevoie. Sa nu uitam ca inainte de aparitia acelei blestematii care a fost darea in plata, piata imobiliara se asezase foarte bine, iar "Prima Casa" putea foarte bine sa dispara. A aparut acea ciudatenie ca nicaieri pe fata pamantului si piata imobiliara s-a blocat in ultimul hal. Nu suntem acum in aceasta situatie, dar oricum ar fi mai e de lucru pana sa avem o piata functionala a creditului ipotecar", a subliniat oficialul BNR.