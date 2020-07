EXCLUSIV Cum poate creditul Noua Casa sa devina o capcana pentru restul vietii: "Cresterea nivelului de garantare pana la 140.000 de euro este absolut exagerata"

Limita de creditare da liber la supraindatorare

Dobanda fixa si posibilitatea unei refinantari mai avantajoase

Avansul mic, capcana de mai tarziu

In linii mari, Alin Iacob spune ca "daca nu ai bani pentru un avans mai mare, nu ar trebui sa te inhami la un credit pe 30 de ani pentru ca vei descoperi ca, desi ai platit 15 ani la credit, nu ai acoperit decat vreo 15% din creditul luat, pana atunci achitand comisioane si dobanzi aferente creditului. Peste toate acestea, vei achita o casa la suprapret, in conditii financiare dificile"."Cresterea nivelului de garantare pana la 140.000 de euro este absolut exagerata pentru ca valideaza niste castiguri absolut colosale ale unor dezvoltatori care, multi dintre ei au construit prin lanul de porumb, cu sau fara utilitati", este de parere Alin Iacob.Acest program valideaza un pret de 140.000 de euro pentru un apartament, fie el si nou, intr-un complex rezidential si cu o anumita calitate a construitiei tot este mult."Desi si aici avem o problema pentru ca, in ultimii 15 ani, nimeni nu a validat neaparat calitatea acestor constructii si o sa vedem cat de calitative sunt atunci cand se va produce un mare cutremur. Noi am solicitat ca toate preturile inclusiv cele din programul acesta sa fie exprimate in lei. Este incorectsa existe aceste preturi exprimate la infinit in euro.Toate acestea duc la o euroizare a economiei, lucru care o face vulnerbila din anumite privinte", a mai spus presedintele AURSF.Asociatia a mai propus atunci ca daca tot se acorda garantia de stat, sa ii dea consumatorului confortul unei dobanzi fixe si a propus un maximum 4%, adaptat la conditiile curente, dar si cu posibilitatea de refinantare in conditiile in care peste 10-20 de ani, ratele de dobanda se vor apropia si in Romania de cele care exista in statele europene civilizate."Adica, nu supun consumatorul intr-un program cu o garantie atat de generoasa (80% acum) unui risc de rata a dobanzii. Sunt foarte multi romani care s-au ars cu riscul valutar in trecut, iar acum ii supun riscului de rata a dobanzii", afirma Iacob.Potrivit lui, daca acum sunt dobanzi mai mici, asa cum s-a istoria ne-a invatat, mai ales cand vorbim de o perioada de creditare de 25-30 de ani, acestea vor creste."Noi militam pentru dobanzi fixe si posibilitatea de refinantare imediat ce dobanzile din piata permit acest lucru. Adica nu cumva ca oamenii acestia, care au luat credit la o dobanda fixa, sa ramana prizonieri pe toata perioada de existenta a imprumutului, care in momentul de fata, este una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeana", a mai spus Iacob.Mai mult, cei care doresc o casa isi asuma niste riscuri colosale pentru ca se construieste la un pret 400-500 de euro/mp si se vinde la 1.000 sau 1.400 de euro/ mp. Peste toate acestea vin si creditele care au dobanzi foarte mari.S-a mai batut moneda si pe avansul de 5%. Evident atunci cand esti tanar si lipsit de posibilitati materiale, un avans de 5% este, fara indoiala, imbietor."Dar haideti sa nu uitam ce se intampla intr-un credit cu scadenta de 30 de ani. Si o sa va dau exemplul meu personal. La un credit de 70.000 de euro, luat in 2009, dupa criza, la un DAE intre 6 si 7%, deci nu mult de cele vehiculate astazi, la o scadenta a imprumutului de 28 de ani si 8 luni, principalul creditului se egaliza cu dobanzile si comisioanele aferente, in cadrul creditului, abia dupa 23 de ani si 5 luni", afirma presedintele AURSF.Adica pana atunci, in rata, prevalau dobanzile si comisioanele in dauna principalului. Oamenii din experienta noastra de la asociatie nu constientizeaza acest lucru."Li se pare ca, in cel mai rau caz pentru ei, ca din prima rata, ar plati, jumatate principal, jumatate dobanzi si comisioane. Lucrurile sunt departe de a sta asa. Au venit oameni care ne spuneau ca au platit deja jumatate din imprumut si cand se uitau pe scadentar vedeau ca soldul imprumutului nu a scazut decat cu 10%, maximum 15%. De ce? Pentru ca asa sunt calculate aceste rate la credite, iar oamenii au impresia ca imediat dupa ce incepe rambursarea incepe sa scada corespunzator si soldul creditului. Din nefericire, lucrurile nu stau asa. E o chestiune de educatie financiara", spune presedintele de asociatie.Si atunci, un avans mic cu un pret foarte mare al locuintei te fac sa acumulezi datorii foarte mari."Iar in contextul pandemiei de acum, care nu vom stii cat dureaza si ce efecte va avea, mi-e teama ca nu vor face decat sa ingroase randurile viitorilor debitori aflati in dificultate financiara", conchide Alin Iacob.