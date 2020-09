Noua Casa, cursa contra cronometru. Luati banii pana nu este respinsa legea!

Cursa contra cronometru pentru terminarea banilor

"Saptamana trecuta, FNGCIMM a semnat toate cele 15 conventii cu bancile respective, iar de pe 1 septembrie, bancile au inceput sa primeasca cereri pentru noul program Noua Casa. Practic, din aceasta saptamana, in sistemul FNGCIMM vor fi incarcate primele aplicatii de la institutiile financiare. Din informatiile noastre, volumul de dosare care se afla in prelucrare va depasi 1.000 de cereri", a declarat directorul general al FNGCIMM, Dumitru Nancu.Seful FNGCIMM spera ca pana la 1 noiembrie, banii pentru Noua Casa sa se termine astfel incat, pana se decide Parlamentul ce sa faca cu legea dezbaterea sa nu mai aiba obiect."Si la IMM Invest, stiti foarte bine ca ne-au respins programul si am demonstrat ca acesta este cel mai de succes program cu garantii de stat din Romania, cu peste 17.000 de beneficiari in acest moment si s-au facut plati de 1,2% din PIB, adica de 12 miliarde de lei. A fost un program respins dar care acum functioneaza", a mai spus Nancu.Programul IMM Leasing a fost si el respins de Parlament, iar acum au respins si programul Noua Casa."Pana in momentul in care legea nu ajunge la promulgat sau in Monitorul Oficial, noi continuam programul. La IMM Invest speram sa epuizam plafonul, iar canfd legea va ajunge la Monitorul oficial, programul sa fie inchis pentru ca alta solutie cu acest Parlament care face o dubla legiferare nu exista", a mai spus Nancu.Seful FNGCIMM spune ca din momentul in care debitorii depun dosarul, Fondul de Garantare emite o promisiune de garantare."Iar toate contractele care vor fi semnate pana la momentul in care legea (n.r. - de respingere a programului Noua Casa), sa spunem, va fi respinsa, va produce efect, de la momentul in care ea va fi publicata in Monitorul Oficial. Deci nu se poate schimba regula in timpul jocului. La 15 ianuarie, plafonul alocat a fost de 2,1 miliarde. Din acesta s-au consumat 415 milioane de lei, deci au mai ramas 1,6 miliarde de lei. Noi credem ca acest plafon va fi consumat pana la cel tarziu 1 noiembrie, iar celebra Comisie parlamentara care a respins legea pentru Noua Casa sa nu mai aiba obiect", a mai afirmat seful FNGCIMM.