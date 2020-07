Programul Noua Casa a fost aprobat. Ce conditii au fost impuse

Programul Noua casa va avea mai multi beneficiari

Creditare de doar 119.000 euro

Cine sunt cei eligibili

"Noua Casa se modifica in sensul in care se creeaza posibilitatea pentru familiile tinere care-si doresc sa achizitioneze o locuinta cu un spatiu mai mare decat puteau achizitiona prin programul Prima casa in limita plafonului de 70.000 de euro, respectiv locuinte de pana la 120 de metri patrati, in functie de oferta imobiliara, prin acest proiect de ordonanta de urgenta se creeaza posibilitatea ca acestia sa beneficieze de garantii de stat pentru achizitia unei locuinte de pana la 140.000 de euro, garantii de stat in proportie de 60% din valoarea finantarii garantate si cu un avans de 15% din valoarea achizitiei", a declarat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca."Avem, pe de-o parte, plafonul de 70.000 de euro cu garantii de stat de 50% si avans de 5% din valoarea achizitiei, ceea ce a functionat si in cadrul programului Prima casa si va functiona in continuare si se adauga o noua categorie de beneficiari, cei care doresc sa achizitioneze locuinte cu valoare pana la 140.000 de euro, cu garantii de stat in proportie de 60% din valoarea finantarii garantate si cu un avans de 15% din valoarea achizitiei", a spus Danca.Creditul acordat pentru achizitia unei locuinte noi in cadrul programului Noua Casa va fi in valoare de maximum 119.000 de euro si va acoperi maximum 85% din pretul de achizitie a locuintei, spun cei din Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM).Cel de-al doilea tip de credit inclus in programul Noua Casa se refera la achizitia celorlalte categorii de locuinte decat cele noi sau asimilate, pentru care finantarea acordata de institutia de credit este de 66.500 de euro si care acopera maxim 95% din pretul de achizitie."Credit destinat achizitiei celorlalte categorii de locuinte de maximum 70.000 EUR, echivalent lei compus din finantarea acordata de institutia de credit, in valoare de maximum 66.500 EUR, echivalent lei si avansul platit de beneficiar. Finantarea acordata de institutia de credit este garantata de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 50%, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente finantarii garantate si acopera maximum 95% din pretul de achizitie al locuintei, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei", spun reprezentantii FNGCIMM.Prin locuinta noua se intelege orice locuinta, receptionata la terminarea lucrarilor, cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat precum si locuintele supuse unor lucrari de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic receptionate la terminarea lucrarilor cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat.Avansul reprezentat de diferenta dintre pretul de achizitie al locuintei rezultat din promisiunea bilaterala de vanzare si finantarea garantata se plateste de catre beneficiar, in valoare de minim 15% din pretul de achizitie al locuintelor noi si asimilate, respectiv minim 5% din pretul de achizitie al celorlalte categorii de locuinte, mentioneaza FNGCIMM."In ceea ce priveste criteriile de eligibilitate in cadrul programului, acestea au ramas neschimbate, astfel poate avea calitatea de beneficiar al Programului orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere fie ca nu detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie ca detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 mp; achizitioneaza sau construieste o singura locuinta, printr-un credit acordat si garantat in conditiile Programului; are calitatea de imprumutat in raport cu finantatorul", se precizeaza in comunicatul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.In cadrul programului Noua Casa se introduc norme tranzitorii prin care contractele de garantare si promisiunile de garantare incheiate si aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta continua sa produca efecte in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare la data emiterii lor, precum si norme tranzitorii referitoare la solicitarile de acordare a unei finantari garantate aflate in curs de analiza la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta prin care li se aplica dispozitiile legale in vigoare la data depunerii lor la finantator, noteaza FNGCIMM.Beneficiarii programului pot efectua rambursarea anticipata partiala sau integrala, fara perceperea vreunui comision de rambursare anticipata, se mentioneaza in comunicatul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii