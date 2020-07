Programul Noua Casa, "un mar otravit" pentru romanii care vor o locuinta in lunile urmatoare. Preturile ar fi inceput sa creasca artificial

Noua Casa, cu dedicatie pentru dezvoltatori care cer preturi exorbitante

Plafon rezonabil, nu mai mult de 100.000 de euro

Aveti rabdare!

Expertii in economie spun ca romanii ar trebui sa fie atenti sa sa nu se grabeasca cu achizitionarea unei case pentru ca risca sa nu o poata plati intr-un an sau doi."O crestere brusca a garantiei oferite de stat si a plafonului creditului - de la 66.000 la 140.000 de euro - va produce distorsiuni in piata, prin faptul ca sustine artificial cererea si implicit preturile. Se pare ca, avand in vedere parametri, 120 mp si plafonul finantarii de 140.000 de euro se doreste sprijinirea unei nise rezidentiale unde piata este blocata de 4 luni, unde nu prea se mai vinde nimic", a declarat Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Finciar bancare din Romania (AAFBR), la Digi 24 Daca ne uitam la creditele contractate, in aceasta perioada, au scazut cu 75% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Oferta continua sa creasca, cu 15%, pentru ca sunt deja proiecte rezidentiale antamate si in curs de dezvoltare si deja preturile incepeau sa scada prin diferite oferte, iar acest lucru a inceput sa deranjeze pe cei care vor sa tina preturile sus. Aici e principala problema."In rest, faptul ca se incearca reinoirea stocului de aparatamente, faptul ca se ofera o garantie mai mica pentru blocurile vechi prin comparatie cu blocurile noi si se incearca migrarea catre constructiile mai noi sau faptul ca se incearca sustinerea acestui sector care poate absorbi forta de munca sunt efectele pozitive", mai spune Guda.Principalul efect negativ, care s-a confirmat si in Croatia, este acela ca se incearca mentinerea preturilor sus si consumatorii vor suferi. Pentru ca sa cumpere apartamente mai scumpe cu credite pe 30 de ani, foarte putini isi permit in realitate, avand in vedere vulnerabilitatea si incertitudinea din anii care vor veni."Problema este ca multi nu sunt constienti si nu vad decat planul pe un an sau doi in fata, iar pentru ei rambursarea va fi una foarte dificila pentru aceste credite supradimensionate. Din fericire, BNR a redus acest risc prin limitarea gradului de indatorale la 40%, dar chiar si asa, cum s-a vazut si in Croatia, pare o oportunitate buna pentru ca se ofera populatiei oportunitatea sa se cumpere apartamente mai spatioase, dar pe de alta parte este un mar otravit", a mai spus analistul financiar.Este un mar otravit pentru ca preturile se vor mentine la acelasi pret sau vor creste, dar implemetarea programului se face in forma actuala.Din punctul de vedere al economistului, plafonul de finantare nu trebuie sa depaseasca 100.000 de euro, iar o garantie de 80% ar trebui sa duca expunerea statului la maximum 80.000 de euro, ceea ce fata de nivelul anterior de 66.000 este o crestere mai mica."Cresterea pana la 140.000 este una prea brusca si parca prea cu dedicatie pentru cativa care vor sa construiasca cu 800 de euro mp si sa vanda cel putin triplu, iar romanii sa plateasca imprumuturi supradimensionate. Se construieste cu un leu/ mp, vinde cu doi lei /mp si romanul, prin imprumul, plateste 5 lei pe mp. Nu este normal!", mai spune Guda.Potrivit lui, in imobiliare se fac niste randamente de in 2-3 ani de isi dubleaza capitalul cei care se ocupa cu asa ceva. "Asta inseamna un randament de 40% pentru capitalul investit, in consitiile imn care in Romania un business mediu face un randament anual de 11% pe capitalul investit", mai spune Guda.Acesta este de parere ca la noi, dezvoltatorii fac profituri exagerate si incearca sa-si pastreze interesele si profiturile prin aceasta masura."Clientii trebuie sa fie constienti de vulnerabilitatea unei supra-expuneri la creditul ipotecar pentru ca ei vad acum ceva frumos, spatios, le place, isi doresc si atunci se grabesc. Iau deciziile emotional si pe fond rational nu realizeaza vulnerabilitatea pe care o au. Sfatul meu este sa isi faca niste calcule pentru a vedea cat de vulnerabili sunt. La o scadere cu 25% a salariului care sunt implicatiile? Mai pot plati ratele? Foarte multi isi vor da seama ca sunt vulnerabili si sper sa aiba intelepciune ca nu este sanatos pentru ei si pentru familiile lor si sa nu se supraindatoreze", mai spune Guda.Analistul financiar recomanda celor care vor sa-si cumpere o locuinta, avand in vedere trendurile de prabusire a cererii si de crestere a ofertei, sa mai aiba rabdare si sa astepte pana la finele acestui an si vor vedea oferte din ce in ce mai bune."Cand preturile ajung la un nivel rezonabil, cel putin cu 20% mai mici decat sunt acum sa ia o decizie de cumparare, cel mai devreme incepand cu anul urmator. Altfel, daca nu asteapta si se vor grabi, se vor supraindatora si anii viitori vor avea mari probleme cu rambursarea acestor credite", a conchis Inacu Guda.