Programul Prima casa reporneste in doua saptamani. Cum se modifica si ce conditii noi aduce

Programul Prima casa va include finantare pentru dezvoltatorii imobiliari

In doua saptamani, Programul Prima casa reporneste

- 80% daca iti cumperi o casa prin dezvoltatorul respectiv

- mai scade daca locuinta va fi noua dar achizitionata printr-un dezvoltator care nu este in program

- 50% daca iti cumperi o casa de alt tip, renovata sau altfel.

Pentru inceput, Prima casa va scapa de caracterul social, adica nu va mai fi restrictionat doar pentru cei cu venituri mici, asa cum il "crosetase" fostul ministru de Finante, Eugen Teodorovici, va include garantii diferentiate si conditii legate de constructie pentru dezvoltatorii imobiliari."Programul Prima casa a fost lansat in criza trecuta ca o forma de a stimula constructia de locuinte . A fost un ajutor dat atunci celor din industrie, dar si celor care doreau sa-si cumpere o casa in perioada acelei crize. Este un program de criza. El asa ar trebui interpretat. Si din punctul meu de vedere, acest program trebuia restrans destul de mult, cand economia a inceput sa-si revina", a declarat presedintele FNGCIMM, Cristian Paun.Din pacate, nu s-a intamplat asa. In perioada de boom chiar l-au relaxat si mai tare, adica s-a actionat prociclic. Acum a venit criza, si in mijlocul ei, Parlamentul Romaniei s-a trezit sa devina, brusc, foarte atent, si sa nu isi mai doreasca ca toata lumea sa poata sa beneficieze de acest program mergand pe micsorarea valorii caselor acceptate in finantare si prin conditionarea foarte drastica de venit a celor care pot accesa Prima casa.Practic, programul numit "O casa, o familie" a devenit mult mai restrictiv si inaccesibil unei categorii foarte largi de romani, asta in conditiile de criza."Atunci, noi ne-am trezit cu nenumarate discutii, sa le spunem asa, atat din partea potentialilor beneficiari, cat si din partea potentialilor dezvoltatori de proiecte imobiliare care si-au exprimat dezacordul cu formula propusa atunci, cerand sa adapteze programul la situatia de fata. Cu atat mai mult ca cat programul "O familie, o casa" a aparut la final de martie, inceput de aprilie, fara nici o norma tranzitorie care sa permita celor care au aplicat pana atunci sa acceseze credite. Astfel ca cei care au aplicat pentru o casa prin programul Prima casa ieri, azi ajunsesera pe programul "O familie, o casa" si si-au pierdut avansurile date pentru ca legea a venit foarte prost fara aceasta situatie de tranzitie", a mai declarat Cristian Paun la Digi 24 In urma unor discutii foarte deschise, Guvernul a venit cu un program destul de interesant. Acest program vine si impune niste conditii dezvoltatorilor imobiliari."Vedem tot felul de proiecte imobiliare care nu au conexiune la reteaua de canalizare, sunt facute in mijlocul campiei si apoi ii lasa pe locuitori sa se descurce cu transportul in comun si cu altele", spune seful FNGCIMM.Programul recunoaste un lucru care este foarte clar pentru toata lumea: in proiectele imobiliare care sunt niste proiecte cu ciclu de productie destul de lung exista si o problema de finantare pentru ca doar partial proprietarul finanteaza acest proiect de la bun inceput."O parte din fluxurile de capital sunt suportate de dezvoltatorul imobiliar, si atunci, exista si aceasta problema la accesul de finantare. De aceea, am zis ca ar fi bine o astfel de facilitate pentru dezvoltatori mai ales ca multi au destule dificultati in a se inscrie in program de tipul IMM Invest. Deci, ei pot primi o garantie pentru finantarea acestor proiecte daca ele respecta standardele pe care le va impune de acum inainte statul prin acest program", a mai afirmat Paun.Potrivit lui, daca saptamana aceasta se adopta OUG, FNGCIMM se va misca foarte repede cu normele saptamana viitoare, si crede ca, in maximum doua saptamani, programul devine functional cu tot ce trebui astfel incat, cine aplica sa poata sa mearga la banca."Normele vor stabili toate acele criterii: cum poti sa intri in program ca dezvoltator, cum poti sa intri in program ca potential beneficia. Programul mai face o disticntie importanta. El clasifica aprtamentele construite prin program in functie de tipul lor", a mai afirmat Paun.Si anume, trecand peste garantia de aproape 8 milioane de euro pe care o ofera statul si merge la un procent de garantare de aproape 60%, exista procente de garantie diferentiata:Programul seteaza cumva niste prioritati ale statului pe aceasta zona a locuintelor cu aceasta caracteristica: Locuinte pentru tineri."Haideti sa nu mai oferim tinerilor orice "cutiuta" lipsita de facilitati sau care ulterior se dovedeste a avea tot felul de probleme precum distanta prea mare, lipsa unor scoli si asa mai departe. Va ramane conditia de varsta si se scoate definitiv conditionalitatea legata de venituri asa cum era la "O casa, o familie". Acel program exclusiv un program social, foarte social", a conchis seful FNGCIMM.