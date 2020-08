Centrale termice pe gaz Vs centrale pe lemne. Tu stii sa alegi eficient?

Achizitionarea uneieste o decizie pe care oricine trebuie sa o ia cu multa pregatire inainte. Prin pregatire se face referire la consultarea avantajelor si dezavantajelor principale pe care aceasta metoda de incalzire le ofera. Centralele termice pe gaz sunt disponibile pe piata in doua forme: in condensare si conventionale. Indiferent de alegerea facuta, centralele montate pe perete, care poarta denumirea de centrale murale, reprezinta o solutie potrivita pentru ca asigura si apa calda menajera.Centralele termice pe gaz prezinta urmatoarele avantaje:* Combustibilul este ieftin, facturile au costuri scazute. Gazul este un combustibil destul de ieftin care poate fi disponibil chiar si in zonele rurale. Acest tip de incalzire este ieftin pentru ca nu genereaza costuri foarte mari;* Nu este nevoie de spatiu suplimentar de depozitare a combustibilului. In cazul centralelor termice pe gaz, nu este necesara depozitarea lemnelor sau a combustibilului folosit la pornirea si functionarea centralelor;* Ofera mai multe solutii tehnice. In cazul centralei termice pe gaz, exista mai multe solutii tehnice. Asadar, exista centrale termice cu tiraj fortat, natural, in condensatie, cu camera etansa de ardere, care prepara apa calda foarte repede si are o gama variata de puteri;* Este usor de intretinut si de montat. Centralele termice pe gaz sunt usor de montat cu ajutorul unei echipe de specialisti, dar si usor de intretinut. Este necesara o verificare scurta o data pe an din partea unui profesionist si utilizatorii se pot declara multumiti de alegerea facuta;* Sunt recomandate atat persoanelor care locuiesc la casa, cat si la bloc. Centralele termice pe gaz sunt recomandate mai ales persoanelor care locuiesc la apartament, insa si celor care locuiesc la casa, atat in mediul rural, cat si in mediul urban.Centrala termica pe lemne este o investitie buna pentru persoanele care locuiesc la casa, atat in mediul rural, cat si in mediul urban si au suficient spatiu sa depoziteze lemnele. Acest mod de incalzire este foarte bun mai ales in zonele in care nu exista retea de gaze naturale. De asemenea, centrala termica pe lemne permite instalarea termostatelor si altor sisteme care sunt necesare pentru supravegherea temperaturii, dar si a tirajului de aer.Nu in ultimul rand, centrala termica pe lemne nu prezinta un grad mare de risc, insa nici centrala termica pe gaz nu prezinta risc daca verificarile sunt efectuate in md periodic.