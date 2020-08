Cum decorezi o baie rustica si practica?

Lavoare din piatra naturala

Blat de baie din lemn

Placarea peretilor cu piatra naturala

Dulapuri din lemn

Storuri si draperii

Lavoarele sunt folosite intens, ca orice alt obiect din baie, insa, acestea pot avea un puternic rol decorativ, indiferent de stilul ales pentru aceasta incapere. Daca vorbim despre baia rustica, atunci alege lavoare din piatra naturala, cel mai potrivit material in acest sens fiind travertinul.Piatra naturala ale carei nuante de bej se potrivesc foarte bine stilului rustic, travertinul se aseamana izbitor cu sectiunea unui copac. Un lavoar din piatra naturala va fi rezistent in timp, nu se va ciobi si nici nu se va decolora. Daca iei in calcul sa iti montezi in baie asa ceva, arunca un ochi la orice lavoar de aici pentru a-ti face o idee despre ce produs s-ar potrivi cel mai bine in baia ta moderna si practica.Ca si cel din bucatarie, blatul de baie are o utilitate practica. Sustine lavoarele si ofera un spatiu in plus de stocare. El poate fi realizat dintr-un numar mare de materiale, optiunile fiind foarte variate. Daca mergi pe stilul rustic pentru baia ta, cel mai potrivit ar fi lemnul sau un material care sa-l imite, tocmai pentru ca nu face nota contrastanta cu lavoarele alese.Blaturile din lemn sunt avantajoase si pentru ca se prelucreaza usor si permit tot felul de imbunatatiri: spatii speciale pentru dispensere de hartie igienica, prosoape sau sapun, realizate simplu, prin simpla decupare.Daca la o baie moderna ai nevoie de nuante si de materiale futuristice, pentru una rustica ti-ar trebui culori molcome, care sa te imbie la relaxare. Cea mai potrivita alegere in acest sens este piatra naturala decorativa. Aceasta poate fi montata fie pe un perete, fie pe toti, cu precizarea ca, in acest caz, baia va parea mai mica.Pentru a crea un ambient de vis, poti instala cateva dulapuri sau rafturi din lemn, in special acel tip de etajere deschise care permit accesul facil. Neavand usi, poti amplasa pe ele prosoapele, alese cu grija in nuante cat mai discrete. Acest lucru va contribui la o imagine de ansamblu placuta, iar baia ta va fi cu un pas mai aproape de ideal.Pentru a fi sigur ca nimic nu strica imaginea baii tale, poti apela la storuri in loc de jaluzele, sau chiar la draperii, insa numai daca acestea se incadreaza cromatic in peisaj. Important este sa nu lasi elemente moderne nedecorate, pentru ca ele vor face nota discordanta cu restul proiectului, iar lucrurile nu vor arata ca in planul tau.Baia rustica este un ideal pe care multi si-l doresc. Este de inteles de ce, mai ales ca baile rustice chiar au un farmec aparte. Important este insa sa stii ca solutiile exista astazi pentru crearea si decorarea oricarui tip de spatiu, iar baia rustica si practica nu trebuie sa ramana doar la stadiul de vis.