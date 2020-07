Cuplul care si-a construit o casa din anvelope uzate, cutii de conserve si sticle

Ziare.

, bazata pe o structura ecologica numita "nava de pamant,Conceptul "Earthship" foloseste materiale naturale alaturi de gunoaie si a fost inventat de arhitectul american Michael Reynolds."Peretii structurali principali sunt construiti din anvelope auto vechi, umplute cu pamant. Sunt foarte rezistente. Pentru a completa golurile dintre anvelope si a obtine un perete plat, fara denivelari, se folosesc sticle goale, borcane si noroi.", explica Davies.Desi materialele de constructie ar putea parea neobisnuite, Davies spune ca sunt total conforme.Desigur, nu toata casa este construita din gunoaie. Acoperisul, de exemplu, este izolat cu pluta dintr-o padure din apropiere, din provincia Valencia.Elemente de inspiratie locala se regasesc in tot proiectul. Laura si Dave au construit o cupola unica, pe care o folosesc ca dormitor."Cupola geodezica a fost un experiment in care am realizat o structura puternica si relativ usoara, imitand arhitectura maura din aceasta zona.". Am acoperit-o cu trestie, apoi cu papier-mache. Am acoperit apoi totul cu un strat gros sau padob (noroi si cioturi de pluta) pentru a asigura o buna izolare. In varf am folosit pur si simplu dopuri de pluta pe care le-am bagt in niste pungi lungi, pe care le-am facut din perdele vechi, cumparate din magazinele de caritate. La sfarsit, am adaugat un strat rezistent la intemperii, din beton de hartie (papier-mache si ciment)", povesteste Davies.Laura si Dave spun ca vor gasi o utilizare pentru orice poate fi salvat de la a sfarsi la gunoi.In jurul casei lor ecologice, cuplul a creat o adevarata rezervatie naturala, pentru a proteja cat mai mult teren , de agricultura industriala, foarte populara in zona si care poate avea un efect devastator asupra biodiversitatii locale."De cand suntem aici si pamantul nu a mai fost arat, fauna salbatica a inflorit."Au inceput sa creasca soiuri de plante salbatice, au aparut tot mai multe pasari, iar rezervatia naturala se mandreste acum cu un numar impresionant de specii de albine.Albinele, in special, au oferit inspiratie Laurei, care este artist O colectie din tablourile ei infatiseaza albinele pe pliculete de ceai reciclate.Acestea sunt vandute pentru a strange bani si a cumpara si mai multe terenuri.Totul, pentru a rascumpara peisajul din jur.