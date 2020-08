Modele de cabine dus pe care trebuie sa le ai neaparat intr-o baie moderna

Modelele de cabine dus au devenit din ce in ce mai performante si au functii care te pot ajuta sa te bucuri de tot ceea ce inseamna relaxare. Baia este locul pe care il folosesti cel mai mult din toata casa, asadar, este perfect indreptatit sa iti doresti tot ceea ce este mai bun pentru aceasta zona. Daca nu stii ce modele de cabine dus ai putea sa alegi pentru a complete o baie moderna, atunci iti vom oferi cateva sugestii care sa te ajute sa folosesti cele mai in tendinte obiecte sanitare.Cabine dus semirotundeAvantajul unui astfel de model este acela ca poate sa fie instalat indiferent de marimea baii tale si indiferent de design. Vei putea amplasa cabina de dus intr-un colt si restul spatiului sa il utilizezi pentru a amplasa corpurile de mobilier si accesorii dorite.Cabine dus cu usi glisanteEste un model de cabine de dus patrate care se poate incorpora cu usurinta in orice baie. Nu ocupa mult spatiu si va oferi un aspect modern baii tale. Panoul de sticla din care este fabricat este foarte rezistent. In plus, acest model de cabine dus este disponibil in foarte multe culori si modele in tendinte, asadar, indiferent de dorintele tale vei putea gasi un model care sa se potriveasca excelent.Cabine dus cu usi pivotante sau batanteAcest model este destinate mai mult bailor de dimensiuni generoase. Sunt elegante si moderne avand mai multe tipuri de forme care se adapteaza perfect design-ului pentru care se adreseaza. Iti vor asigura tot confortul necesar si te vor putea servi pe termen lung.Cabine de dus cu hidromasajDaca iti doresti maximul de confort de care poti beneficia atunci cand faci baie, atunci poti sa iti montezi cabine dus cu hidromasaj. Acest tip de cabine dus sunt fabricate din mai multe tipuri de materiale precum sticla securizata pentru usi, profile de aluminiu si cadite din acril. Desigur, poti sa gasesti pe piata si alte combinatii de materiale iar in functie de preferintele tale poti alege modelul care ti se potriveste cel mai bine.Aceste modele de cabine dus prezentate sunt cele mai populare si vor ramane in tendinte pentru foarte mult timp de acum inainte. Pentru a vedea ce ti se potriveste cel mai bine poti cere si ajutorul unui expert iar acesta iti va recomanda modelul potrivit. Masoara cu atentie spatiul disponibil si gandeste-te inca de dinainte cum doresti sa arate baia ta. Daca inlocuiesti cada cu o cabina de dus fara sa schimbi si alte obiecte sanitare atunci trebuie sa te incadrezi neaparat in spatiul disponibil. O cabina de dus va fi alegerea perfecta pentru tine si spatiul va capata un aspect modern si vei avea o baie care sa se incadreze in tendintele actuale.