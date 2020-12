Top 5 scule electrice utile in orice gospodarie

Masina de gaurit sau bormasina este ideala pentru operatiuni de gaurire, dar si de insurubare. Fie ca vrei sa dai o gaura in perete pentru a atarna un tablou, fie ca doresti sa montezi cateva piese de mobilier sau diverse suporturi, este imposibil sa gasesti o casa care sa nu aiba nevoie de o bormasina.Operatiunile de gaurire si de insurubare se pot realiza foarte rapid, fara efort, printr-o simpla apasare de buton. Gama variata de masini de gaurit iti va permite o selectie in functie de putere, de greutate, de turatie, dotari, diametru de gaurire si ale functii menite sa iti usureze activitatile din gospodarie.Fierastraul electric este ideal pentru taierea lemnelor din gospodarie, toaletarea pomilor fructiferi sau sculptarea unor elemente decorative. Un fierastrau electric este alegerea perfecta pentru diverse hobby-uri, fiind o unealta extrem de usor de manevrat. Fierastraiele electrice se depoziteaza extrem de usor si sunt prietenoase cu mediul inconjurator, fiind de nelipsit in orice gospodarie.De nelipsit din topul uneltelor electrice este si rindeaua electrica. Aceasta unealta este extrem de utila pentru actiuni de prelucrare a lemnului. Fie ca doresti sa construiesti o cusca pentru animalele de companie, fie ca lucrezi la ridicarea unui foisor pentru gradina ta, rindeaua este o alegere inspirata pentru finisarea lemnelor. De asemenea, rindeaua electrica poate fi folosita si pentru actiuni de finisare a lambriului sau pentru crearea unor garduri in gradina. Nu-i asa ca este una dintre cele mai utile unelte electrice?O alta unealta electrica de nelipsit din gospodarie este si pistolul de lipit. Un pistol de lipit este accesibil, usor de manevrat, nu necesita pregatire pentru a putea fi utilizata si te poate ajuta la cele mai diverse operatiuni de lipire. Aceasta unealta electrica nu deserveste doar lipirii diferitelor tipuri de materiale, ci este un instrument de mare folos in realizarea unor obiecte de decor, mai ales pentru pasionatii de produse handmade.Polizoarele unghiulare sau flexurile sunt utile atunci cand doresti sa mersteresti piese din metal, plastic, lemn sau piatra, dar si pentru operatiuni de taiere si slefuire. Intrebuintarile acestei unelte sunt numeroase, de la realizarea unui cadru pentru un leagan, pana la montarea unui gard nou in jurul casei. Orice mester are in magazia sa de unelte un flex care sa-l ajute la operatiunile de taiere ale diverselor tipuri de materiale.Tine cont de indicatiile noastre si opteaza si tu pentru cele mai utile scule electice pentru orice gospodarie. Si avem si un mic pont pentru tine: pe https://masif.ro/ vei gasi cele mai performante unelte electrice la preturi avantajoase!