10 avantaje ale ferestrelor termopan

Ca sa alegi tot ce-i mai bun pentru tine si familia ta, foloseste un calculator pentru termopan pentru a afla bugetul necesar si ia in calcul cele mai importante 10 avantaje ale ferestrelor termopane:Instaleaza ferestre cu geam termopan, ca sa beneficiezi de mai multa lumina naturala, cat este ziua de lunga! Vei fi mai binedispus, iar deficitul de vitamina D va ramane doar o amintire. Monteaza usi culisante de mari dimensiuni, pe care poti sa le manevrezi usor, cu o simpla atingere. Astfel te bucuri de priveliste, iar designul camerei este exceptional, pentru ca incaperile vor fi mai luminoase si vor parea mai incapatoare.Te deranjeaza zgomotele strazii sau vecinii galagiosi? Cu ferestre termopan scapi de fondul sonor nedorit si te bucuri de liniste. Poti sa optezi pentru ferestre cu geam tripan, care au 3 randuri de sticla intr-un pachet de geam rezistent, care-ti asigura confortul fonic si termic.Tot a venit vorba despre confort termic...cu siguranta vrei sa ai racoare-n casa vara si caldura suficienta pe timp de iarna. Cu ajutorul unor ferestre cu geamuri termopan cu 3 foi de sticla pastrezi in interior temperatura optima, indiferent de anotimp. Iar facturile de curent si de gaze sunt mult reduse, ceea ce-ti asigura si economii semnificative la bugetul familiei.Esti toata ziua pe drumuri, iar seara cand ajungi acasa te asteapta o locuinta neaerisita. Rezolvi problema daca alegi ferestre termopane cu deschidere in plan paralel, pe 6 mm, care permit aerisirea spatiilor pe toata durata zilei, chiar si atunci cand esti plecat. Nu intra praf, nu se aude zgomotul de afara, curentii de aer nu mai trantesc fereastrele cum se intampla inainte. Si fii fara grija, din exterior nu se observa mica deschidere care-ti aduce marea bucurie a unei case aerisite, cu aer proaspat in orice moment. In plus, componentele de siguranta din otel plasate pe tot cadrul ferestrei rezista la tentative de efractie pana la clasa RC2.Un mare avantaj al ferestrelor cu geam termopan il reprezinta posibilitatea de aerisire lenta si controlata, in 4 trepte, prin echiparea cu microventilatie. Astfel eviti sa apara condens, igrasie sau mucegaiuri, mai ales in baie si bucatarie. Feroneria de calitate si mecanismele performante de inchidere-deschidere permit sa lasi ferestrele intredeschise chiar si atunci cand pleci in concediu pentru o perioada mai indelungata.Caracteristicile tehnice mentionate anterior mai aduc un avantaj: cu ferestre termopan casa ta este mai bine aparata de raufacatori. Acestia nu pot intra in locuinta prin fortarea geamurilor, pentru ca ferestrele perfect etanse sunt echipate cu placute antiefractie de otel si feronerie rezistenta. Alegi sticla laminata sau sticla duplex si scapi de teama hotilor sau de grija unor loviri accidentale ale geamurilor.Da, acasa se intampla tot felul de accidente, iar cei mai mici membrii ai familiei sunt de obicei autorii, fie ca se joaca si lovesc din neatentie geamurile, fie ca vor sa deschida fereastra din curiozitate si sa iasa afara. Rezolvi aceasta problema prin montarea unor ferestre cu sticla laminata, rezistenta la lovituri si spargere. Alege termopane cu sticla laminata, pentru ca au 2 randuri de sticla unite de o folie de plastic, care pastreaza fereastra intacta, evitand astfel imprastierea cioburilor.Beneficiezi de un plus de siguranta pentru copii daca montezi la ferestre manere cu cheita, care fac imposibila deschiderea de catre cei mici. Asa ca nazdravanii se pot juca in voie, chiar si cand nu poti sa stai tot timpul langa ei, sa-i supraveghezi.Cu ajutorul unor ferestre termopane de calitate, poti sa oferi aer curat animalutului tau drag pe toata durata zilei, cand esti la serviciu, iar el te asteapta cuminte acasa. Deschiderea perimetrala pe 6 mm de care aminteam mai devreme este exact ceea ce trebuie ca sa le asiguri confortul dorit. Iar tu stai fara grija, pentru ca pisica sau catelul nu poate iesi pe fereastra, riscand sa se raneasca.Cu ferestre termopane curatenia casei devine o joaca. Pentru ca sunt realizate din materiale moderne, de calitate, au geamuri care se spala usor si se intretin fara mari eforturi vreme indelungata. In plus, beneficiezi de avantajele sticlei laminate, cu ajutorul careia reduci semnificativ transmisia radiatiilor UV si astfel mobila din interior isi pastreaza intacta textura si culoarea pentru mai mult timp.Un avantaj important atunci cand montezi ferestre termopan este ca beneficiezi de cea mai buna calitate la preturi rezonabile. Utilizeaza un calculator pentru termopan si afla bugetul de care ai nevoie ca sa-ti transformi locuinta in caminul confortabil si luminos pe care ti l-ai dorit dintotdeauna. Ai la dispozitie materiale inovative, tehnologii de ultima ora si o larga varietate de culori, modele si texturi. Iar costurile sunt avantajoase, mai ales ca investitia este recuperata rapid prin economiile pe care le realizezi reducand risipa de energie.