lucrare de automatizare pentru rulouri exterioare reprezintă înlocuirea sistemului manual de acțiune al rulourilor, cu altul acționat electronic. Echipamentul motorizat va gestiona mișcarea rulourilor, care se vor deplasa pe șină în direcția prestabilită.Acesta se montează odată cu tâmplăria. Rulourile suprapuse maschează caseta în care sunt rulate lamelele ruloului.Rulourile aplicate se montează ulterior finisării, sub buiandrug sau direct pe fațadă. Sunt mai flexibile decât cele suprapuse, astfel că pot fi folosite la construcțiile noi, dar și pentru cele vechi. În general, acestea sunt căutate de către clienții care au planuri de renovare.Acționarea electrică a sistemului de automatizare rulouri exterioare este de două tipuri: cu telecomandă sau întrerupător.Avantajul acestui tip de automatizare este acela că poți monta un întrerupător smart. Acesta poate fi controlat de la distanță dacă există conexiune la internet. Poți astfel să controlezi rulourile exterioare de la ferestre sau uși garaj , chiar și atunci când nu ești acasă.Raza de acțiune în acest caz, nu depășește câțiva metri, distanță suficientă pentru a controla rulourile și fără a te ridica din pat.Spre deosebire de cele manuale, acestea nu întâmpină dificultăți, nu se blochează mecanismul, nu se înnoadă cablul, etc. Acționarea rulourilor electrice exterioare va fi posibilă printr-o apăsare de buton, fără nici un alt efort.Rulourile exterioare cu acționare electrică sunt mai dificil de deschis, spre deosebire de cele manuale. Astfel, pericolul pătrunderii prin efracție se reduce simțitor. În plus, anumite echipamente sunt prevăzute cu senzori de detectare a unor pericole și astfel pot fi preîntâmpinate eventuale accidente.Deși sunt acționate electric, rulourile exterioare pot eficientiza consumul de energie, întrucât acționează ca un strat în plus de izolație.Acestea permit setări prin care să se deschidă și să se închidă în condiții stricte: dacă lumina din cameră e slabă, la anumite ore, când spațiul necesită ventilație, etc.Prin comparație cu rulourile manuale, cele electronice sunt mai puțin predispuse uzului prematur și se bucură de un termen de garanție mai mare.Suplimentar, îți poți mări confortul interior prin montarea unei plase țânțari la ambele tipuri de rulouri exterioare. Acestea sunt un accesoriu al tâmplăriei care îți asigură protecția împotriva diferitelor specii de insecte, în afară de țânțari. Sita este rezistentă la temperaturi ridicate sau chiar foarte scăzute, are un aspect elegant, deci reprezintă o investiție pe termen lung.