Casele inteligente au terase inteligente. Sun Leader te ajuta sa te bucuri de viata la un alt nivel

Conceptul de smart home este tot mai raspandit, pentru ca iti face viata mai usoara atunci cand revii acasa dupa o zi grea. Dar daca ai avea si o terasa smart, care sa fie coltisorul tau de relaxare indiferent de vremea de afara? Sun Leader vine in intampinarea nevoilor tale cu solutii la un excelent raport calitate-pret.

Ce inseamna o terasa smart

Cum ar fi sa poti sta in aer liber fara sa te bata vantul, fara sa te ploua, fara sa te ninga si fara sa te arda soarele? Ti se pare utopic? Ei bine, cu o pergola retractabila Sun Leader controlata prin telecomanda sau cu ajutorul unei aplicatii mobile totul poate fi realitate.

Exista doua tipuri de pergole retractabile: unele din membrana PVC, unele bioclimatice din aluminiu.

Pergola retractabila din membrana PVC are in compozitie un strat de carbon care va filtra razele UV, astfel incat sa ofere confort termic si pe canicula. In sezonul rece sau in cel ploios iti asigura protectia de care ai nevoie pentru ca este impermeabila, rezistenta la vant, rupere si foc; in plus, nu trebuie sa iti faci griji pentru microorganismele ce se pot dezvolta din cauza umezelii.

Pergola bioclimatica, eleganta si formata din lamele de aluminiu care se retrag si se rotesc te ajuta sa controlezi cu usurinta gradul de aerisire al terasei. Iarna nu trebuie sa iti faci griji ca va ninge in terasa sau ca zapada asezata ar putea strica pergola, pentru ca ea rezista la o incarcatura de 200 kg zapada/mp.

Actionate electric, ambele tipuri de pergole pot fi deschise sau inchise cu o simpla apasare de buton, fara niciun efort din partea ta.

Bucura-te de terasa ta 12 luni pe an

O terasa care sa poata fi folosita pe tot timpul anului este un plus pe care il poti aduce locuintei tale; ea poate servi ca spatiu de relaxare, spatiu pentru evenimente in familie sau cu prietenii, dar si ca birou. Vrei si mai multa versatilitate? O poti imbunatati cu inchideri laterale din sticla securizata glisanta!

Elegant, practic si foarte rezistent, acest sistem poate fi actionat manual sau electric, poate fi amplasat pe verticala sau pe orizontala, in functie de preferinte, si reprezinta solutia perfecta pentru o terasa de iarna. Pentru un plus de confort poti instala sistemul de incalzire preferat, astfel ca te vei putea bucura de privelistea din curtea proprie indiferent de anotimp.

La fel ca pergolele retractabile, sistemele de inchidere cu sticla glisanta pot fi actionate electric si controlate de la distanta, fara efort, chiar si atunci cand esti plecat de acasa si se anunta vreme rea, iar tu ai lasat terasa deschisa.

Sun Leader, noua generatie de terase

Rezidentiale sau pentru HoReCa, terasele Sun Leader sunt mai mult decat niste simple terase. Elegante, confortabile si realizate din materiale rezistente, conform unui proiect gandit si pus in aplicare de ingineri cu experienta, aceste terase te invita, practic, sa iti petreci acolo cea mai mare parte din timp, fie ca vrei sa te relaxezi, fie ca ai de lucru.

Ele pot fi accesorizate cu sisteme audio, sisteme de iluminat, sisteme de umbrire (Zip Screen) care sa ofere racoare vara si intimitate oricand ai nevoie de ea. Cu sistemul de incalzire potrivit (electric, gaz, infrarosu) o poti transforma intr-o camera de zi perfecta pentru a privi ninsoarea intr-o zi de iarna, indiferent de temperatura de afara.

Sun Leader ofera o noua generatie de terase si oricine se poate bucura de avantajele pe care acestea le ofera.

Ads