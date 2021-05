Ce tip de schele metalice pentru constructii este recomandat sa inchiriezi

Cele mai prezente in piata sunt schelele metalice formate din cadre metalice, schele care se preteaza mai bine la constructii inalte, aici referindu-ne la blocurile turn. Acestea au limitari daca vorbim de flexibilitate, deoarece cadrele sunt fixe si ne pot intarzia lucrarile, mai ales la constructiile cu arhitectura moderna care nu au o forma plata la exterior. Pentru sistemele de schele cu cadre metalice acestea reprezinta un obstacol. Aceste obstacole necesita un timp mai lung de costructie a sistemului de schele.Un alt sistem de schele metalice, care il gasim spre inchiriere si care sunt foarte folosite mai ales la cladirile cu o arhitectura moderna, este sistemul de schele kwikstage. Acest fapt se datoreaza gradului ridicat de flexibilitate a acestui sistem.Sistemul nu este compus din rame fixe. Se compune din stalpi de 2m inaltime si 3m inaltime. Stalpii sunt prevazuti din jumatate in jumatate de metru cu un sistem de V-uri ce permit constructorilor sa stabileasca nivele de lucru in functie de situatia intalnita, eventuale balcoane sau structuri metalice ce fac parte din structura cladirii. De asemenea, prin sistemul de V-uri de pe stalpi permite si o protectie mai ridicata. Oriunde din jumatate in jumatate de metru pot fi instalate pe schela metalica balustrade de protectie, pe ambele parti. In acest caz avem un plus de protectie de lucru fata de alte tipuri de sisteme de schela, care sunt mult mai rigide ca sistem de compunere.Sistemul de schele kwikstage se preteaza foarte bine la case si blocuri cu o arhitectura moderna, cu inaltime de maxim 4-5 etaje. Este recomandat de folosit si la lucrari industriale, poduri metalice, constructii navale si alte lucrari complexe industriale.Schela metalica folosita cu precadere la reamenajarea fatadelor, este schela din rame sau schela electrica. Acest tip de schela se preteaza mai ales la cladiri inalte, blocuri turn, cladiri cu balcoane incluse, intr-o structura dreapta a blocului.Schela kwikstage o puteti gasi de inchiriat la Depozitul de Schele. Deoarece este un tip de schela metalica mai solida este si durabila. Acest tip de schela permite un pret de inchiriere foarte competitiv. Un avantaj major a schelelor metalice kwikstage il reprezinta o reducere de cost cu mana de lucru. Respectiv timpul de constructie si manipulare a sistemului de schele este de pana la 30% mai mic pentru lucrarile de fatada si de pana la 45% la lucrari complexe industriale.Mai multe detalii despre schele metalice de inchiriat gasiti la depozituldeschele.ro La Depozitul de Schele veti gasi spre inchiriere si vanzare o gama mai larga de echipamente pentru constructii. Sisteme de cofraje cu panouri, popi metalici, grinda H20 si panouri tristrat, schele profesionale pe roti si accesorii schele si echipamente.