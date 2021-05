Ce trebuie sa stii daca vrei sa construiesti pe un teren in panta

Terenurile in panta sunt cel mai adesea supuse eforturilor de rasturnare si de forfecare a pamantului ca urmare a greutatii proprii si a greutatii constructiei. Din acest motiv este nevoie in prima faza de o stabilizare a terenului, iar pentru aceasta iti va fi necesara o plasa de gard impletita foarte durabila care sa asigure zona. Fireste, plasa va avea rol de sustinere, iar uneori poate fi folosita si ca solutie constructiva de armare, insa pentru a putea opta la o astfel de solutie este indicat sa discuti cu un specialist, cu un inginer care sa iti spuna care sunt posibilitatile reale de a construi pe un astfel de teren.Pe terenurile in panta devine dificil sa construiest datorita pericolului real de alunecare. Din acest motiv, este indicat ca inainte de construirea efectiva sa fie realizat un studiu geotehnic, care sa iti ofere caracteristicile solului. Studiul geotehnic nu este deloc scump si este realizat de catre specialisti, ingineri, care pot identifica in urma analizelor de laborator si in situ daca straturile de pamant sunt coezive, portabile si care nu.In urma realizarii studiului geotehnic se adopta si solutiile constructive de fundare, care sa ajute la o stabilitate mai mare a constructiilor pe un teren in panta.In cele mai multe dintre cazuri, constructiile realizate pe terenuri in panta au nevoie de fundatii speciale. Practic, o constructie realizata pe un teren care nu este drept, va avea nevoie de o solutie de sprijinire corecta, mai ales daca nu se poate realiza nivelarea terenului. In plus, toate lucrarile de santier care se realizeaza pentru construire vor avea costuri mai mari in ipoteza nivelarii, deoarece acest lucru inseamna fie aducerea la nivel prin scoaterea taluzului (sapatura), fie aducerea de pamant coeziv care sa contribuie la egalizarea la limita superioara a pantei. Aceasta ultima solutie este insa deficitara si costisitoare, drept pentru care se prefera adesea sa se recurga la transportul din santier a pamantului rezultat in urma sapaturilor.Un teren in panta va fi mai costisitor de intretinutConstruirea pe terenuri in panta mai aduce cu sine si pericolul viiturilor, al apei pluviale care curge cu repeziciune si care poate inunda in mod rapid zonele expuse. Este impotant sa realizezi imprejmuiri perimetrale sau garduri suprainaltate care sa te protejeze si de asemenea este necesar sa te ocupi de instalarea unor sisteme performante de colectare a apelor pluviale, astfel incat pericolul sa poata fi diminuat.Toate aceste lucruri pot constitui costuri mai mari decat in cazul constructiilor realizate pe terenuri plane, insa caracteristicile terenului pot fi uneori modificate in functie de cerinte.Pentru a construi pe terenuri in panta vei avea nevoie de materiale de calitate, de izolatii si de hidroizolatii, dar si de specialisti care sa dimensioneze corect constructia, astfel incat realizarea ei si ulterior exploatarea ei sa se poata face in deplina siguranta.