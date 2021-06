Despre acoperisurile cu tigla metalica. Interviu cu Mircea Barticel, BDM Roof System

Motto-ul meu este: "Atunci cand construiesti, sa te gandesti ca o faci pentru totdeauna". Eu mi-am propus inca de la inceput sa ofer servicii exceptionale. Si serviciile exceptionale pot fi oferite doar de o echipa exceptionala.De-a lungul anilor, am studiat mult industria de tigla metalica si am adunat o echipa de oameni care sa impartaseasca aceleasi valori - sa nu mintim clientii, sa le oferim cele mai bune servicii, sa cautam zi de zi sa fim din ce in ce mai buni.Astfel, am adunat sub acoperisul BDM Roof System consilieri de vanzari, manageri, montatori, colaboratori, am investit constant in formarea noastra, am eficientizat procedurile si am reusit sa construim impreuna mii de acoperisuri in Bucuresti si in tara.Cumparatorii de astazi au o cantitate imensa de informatii disponibila la un click distanta. Totusi, nu ne putem astepta ca fiecare dintre noi sa fim experti in toate domeniile. Aici, rolul consilierilor de vanzari este esential. Consilierul nu ar trebui doar sa stie sa vanda, ci sa fie si un specialist in domeniu, ca sa poata ajuta clientul sa beneficieze de cel mai durabil sistem de acoperis raportat la bugetul disponibil. Cel putin, noi pe acest principiu mergem. Compania noastra are o cultura organizationala axata pe invatare si dezvoltare continua, iar asta implica si participarea constanta la cursuri si traininguri de specialitate.Responsabilitatea unui consilier de vanzari BDM Roof System este de a analiza toate optiunile - tipul proiectului, bugetul disponibil, arhitectura casei s.a.m.d. - si de a recomanda clientului doar produsele care se preteaza. Nu vom face niciun compromis la calitate, doar de dragul de a vinde anumite tipuri de tigle sau table pentru acoperis. Astfel, clientii nostri au garantia ca nu vor fi pacaliti.Nu dorim doar sa luam banii clientului pentru un acoperis care nu este rentabil. Misiunea noastra este sa ajutam oamenii sa achizitioneze un sistem de invelitoare in cunostinta de cauza.Un distribuitor profesionist de tigla metalica va gandi pe termen lung si va tine cont de satisfactia clientului. Un client multumit poate aduce inca trei clienti si tot asa. Astfel, este in interesul nostru sa oferim cel mai bun produs din oferta noastra. Ori, in orice caz, vom fi transparenti si iti vom spune la ce sa te astepti, in mod realist, atunci cand decizi sa iei un produs mai ieftin.Sunt mai multe moduri de a face bani. Un mod durabil este prin castigarea increderii clientilor. Iar acest lucru se obtine concret prin oferirea de informatii complete, prin transparenta si prin indeplinirea promisiunilor.Devizele pe care noi le realizam sunt detaliate, pentru ca proprietarul sa poata vedea ce materiale i s-au ofertat, in ce cantitati, care este costul montajului si al materialelor auxiliare si care sunt produsele care vor aduce plusvaloare invelitorii casei sale.Una dintre cele mai complexe decizii a fost de a aduce in Romania o tigla metalica produsa in Polonia, cu o calitate superioara. A fost nevoie de mult curaj pentru a veni cu un produs performant, si implicit mai scump, intr-o piata dominata de "batalii" pe pretul cel mai mic.O alta decizie curajoasa a fost dezvoltarea conceptului Acoperis SanatosĀ®, care include tigla poloneza Budmat, cu inovatii brevetate si multi-premiate si restul componentelor unui acoperis, gandite astfel incat sa asigure o durata de viata garantata de 50 de ani, pe bune. A fost o decizie curajoasa pentru ca, implicit, a trebuit sa detaliem si ce vicii ascunse au alte produse.Chiar daca initial platesti pentru un Acoperis SanatosĀ® cu 30-35% mai mult, acest concept asigura o durata de viata de pana la 3x mai mare fata de oricare alt sistem de acoperis. Asadar, pentru 50 de ani, pretul va fi de 2 ori mai ieftin, cel putin.Un acoperis performant nu se limiteaza doar la o tigla metalica performanta. La fel de importante sunt si restul componentelor: sipca de lemn, folia anticondens, sistemul de ventilare, termoizolatia, sistemul pluvial, etansarea ferestrelor de mansarda sau a cosului de fum.Dupa 10 de ani de experienta in domeniu, am ajuns la concluzia ca performanta si rezistenta unui acoperis metalic tine 50% de tigla metalica si 50% de accesorii.Un Acoperis SanatosĀ® este un sistem dinamic, in care fiecare element functioneaza optim, asigurand astfel o performanta ridicata si o durata de viata garantata de 50 de ani.Tigla metalica Budmat Venecja se distinge prin:1. Ranforsarea interioara, care elimina retinerea apei pe marginile panourilor de tigla si elimina riscul de coroziune (brevet Budmat).2. Orificiile de fixare dintre panouri sunt pregatite inca din fabrica, pentru a nu mai ramane pilitura metalica intre foile de tigla metalica si pentru a elimina riscul de coroziune.3. Sistem de Auto-Reglaj al tiglei metalice, datorita orificiilor de fixare pregatite din faza de productie, pentru o imbinare si o etansare perfecta. Se monteaza ca un puzzle.4. Ambutisarea de 35mm a tiglei metalice, care scoate acoperisul in evidenta si ofera un plus de valoare esteticii constructiei.5. Dubla protectie de pe spatele panoului de tigla metalica, partea care sta cel mai mult in contact cu apa din cauza condensului.6. Garantie 50 de ani, pe bune!7. Materie prima suedeza de cea mai inalta calitate, depozitata corespunzator (spatii ferite, lipsite de umiditate).8. Protectie de 275 g Zinc/mp, fata de tiglele obisnuite cu 225 g /m2. Rezistenta solida la actiunea apei.9. Durata de viata de pana la 3x mai mare fata de tiglele metalice obisnuite.Pentru mai multe informatii, invit cititorii sa acceseze:Vanzarile au crescut deoarece oamenii au avut mai mult timp la dispozitie pentru a lucra la proiectul inceput sau pentru a demara proiectul mult visat. De asemenea, clientii au pus mai mult accentul pe calitate si sustenabilitate. Aceasta schimbare de perspectiva s-a vazut si in vanzarile de acoperisuri; Bdm Roof System a avut o crestere de 50% pentru conceptul "Acoperis Sanatos".Preturile la tigla metalica sunt in continua crestere. Sunt cu 40% mai mari fata de 1 ianuarie. Si exista premise ca pana la sfarsitul anului o sa ajungem la o crestere de pana la 70% fata de luna ianuarie.Daca va doriti un acoperis realizat cu tigla metalica, care sa reziste pe bune 50 de ani, puteti lua legatura cu consilierii BDM Roof System folosind modalitatile de contact de aici: https://acoperisuri.info/contact/