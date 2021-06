Laser Processing Romania-Servicii debitare laser

Servicii debitare laser Romania-Laser Processing Bucuresti

OPERATIUNI DE DEBITARE CU LASER

TIPURI DE TAIERE CU LASER

Debitarea cu laser este o tehnologie extrem de eficienta, care va permite sa realizati fante cu margini exceptional de netede si curate. Poate fi practicat atat pe placi metalice, cat si pe diferite materiale, precum plastic, ceramica, sticla si PVC. Taierea cu laser are, de fapt, avantajul ca este foarte versatila si ca poate fi adaptata la o multitudine de tipuri de grosimi si materiale, chiar si destul de masive: foi, foi, tuburi, materiale structurale si altele. Aceasta nu inseamna ca pot fi efectuate interventii de inalta precizie, chiar si in ordinea unei miimi de milimetru.Precizia sa ridicata este de asa natura incat sa excluda alte tipuri de tratament asupra materialelor utilizate, deoarece taierea cu laser garanteaza in sine un nivel optim de finisare, precum si absenta aproape totala a zgurii (rata de poluare este deci trasa in jos).Operatia de debitare cu laser este urmatoarea: printr-o comanda computerizata, un fascicul laser (mai exact un fascicul de fotoni) este directionat cu o precizie extrema de la o sursa de pe linia materialului de tratat, printr-un obiectiv special; aceste unde luminoase sunt directionate pentru a atinge aceeasi directie si lungime de unda.Prin acest proces termic se realizeaza fisura dorita. Datorita taierii cu laser este posibila atingerea temperaturilor localizate; odata cu cresterea temperaturii concentrate intr-o zona foarte mica, se creeaza o topire rapida sau o vaporizare instantanee a partii materialului in contact cu fasciculul. Un gaz special de asistenta, care iese dintr-o duza pozitionata in aval de lentila, genereaza o presiune a fluidului suficient de puternica pentru a separa materialul rezidual si pentru a garanta indepartarea completa a acestuia.Din acest motiv, orice actiune corectiva ulterioara devine inutila. Datorita preciziei sale ridicate de taiere (scara redusa) si a puritatii gazelor de asistenta, se obtine o taietura curata, fara bavuri, stralucitoare, cu o rugozitate foarte mica si o precizie geometrica ridicata. Exista programe de grafica vectoriala special dezvoltate pentru taierea cu laser, cum ar fi AutoCAD, Corel, Adobe Illustrator, prin intermediul carora despartirea poate fi realizata pana la atingerea capilaritatii si preciziei extreme, de neimaginat pentru sistemele de taiere mecanice anterioare.Tipurile de taiere cu laser sunt foarte variate si difera in functie de gazul utilizat sau de sursa. In ceea ce priveste primul tip, subliniem taierea cu gaz inert, daca gazul de asistenta utilizat este, de fapt, inert fata de materialul tratat; cele mai frecvente sunt azotul, argonul si heliul. Avantajul acestui sistem este ca permite obtinerea unei taieturi de buna calitate, cu zgarieturi de margine foarte limitate. Alternativ, este posibila efectuarea taierii cu laser cu oxigen, care permite o prelucrare mai rapida datorita eliberarii mai mari de energie in timpul reactiei fizice cu metalul in cauza (oxidare). Acest tip este cel mai potrivit daca este necesar sa se intervina pe suprafete mai groase; pe de alta parte, piesele obtinute sunt acoperite cu o patina minuscula de oxid de metal si sunt putin mai neregulate decat cele prelucrate cu taiere cu gaz inert. In functie de sursa adoptata, pe de alta parte, pot aparea reduceri de dioxid de carbon, fibre sau diode. Primul tip se caracterizeaza prin utilizarea unui amestec gazos de dioxid de carbon excitat electric; are un randament foarte ridicat si garanteaza o calitate excelenta a taierii cu laser, chiar si pe foi groase de otel sau aliaje de otel intre ele. Taierea fibrelor, pe de alta parte, se realizeaza prin intermediul asa-numitei "seminte laser" si se amplifica prin fibre de sticla catre care energia este directionata cu diode speciale de pompare.Acest tip are avantajul ca poate fi folosit pentru taierea metalelor neconductoare, cum ar fi alama si cuprul; este, de asemenea, caracterizat de o viteza mai mare si de o nevoie mai mica de intretinere. Taierea cu dioda laser, pe de alta parte, combina beneficiile celor doua categorii anterioare, deoarece asigura un consum mai mic de energie si o capacitate de taiere mai mare, atat in comparatie cu taierea cu dioxid de carbon cat si cu taierea fibrelor, daca este utilizata pe materiale reflectorizante. De asemenea, permite o viteza mare de procesare, in medie cu 15% mai mult decat laserul cu fibra.