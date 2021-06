Nivele laser - cum le selectezi

In ultimul context, se utilizeaza sub forma de nivele laser in proiecte de nivelare si masurare.Unul dintre avantaj oferit de utilizarea unei nivele laser este precizia mare pe care o asigura. Astfel, proiectarea liniei sau a puntului de lumina verde sau rosie este extrem de precisa si contribuie la cresterea vitezei si a eficientei lucrarilor realizate. Datorita acestor instrumente, masuratorile sunt mult mai rapide si precise si productivitatea creste considerabil.Un producator de mobile care trebuie sa monteze corpuri suspendate pe un perete, in interior, are nevoie de o nivela laser autonivelanta. Acest instrument este eficient in spatiile in care distanta dintre laser si linia proiectata nu este mai mare de 3 m. Se poate gasi in modelul cu fascicul verde, care este mai usor vizibil sub lumina soarelui, sau in cea cu fascicul rosu.Daca este vorba, insa, despre o lucrare pe o suprafata mare, va fi necesara o nivela laser rotativa cu un receptor care poate functiona pana la 300 de m.Luminozitatea liniei sau a punctului - Atat in cazul tipurilor de nivele laser cu lumina verde, cat si cu lumina rosie, intensitatea culorii este esentiala deoarece este usor de vazut, chiar si la o distanta mare.Stabilitatea pistei - In cazul modelelor de nivele laser cu autonivelare electronica, motorul electric trebuie sa regleze proiectia liniilor in timp cat mai scurt. In cazul nivelei laser cu autonivelare mecanica, aceasta functie este realizata de un pendul cu magneti care amortizeaza oscilatiile. In ambele situatii, insa, viteza de executie si stabilitatea liniei si a punctelor sunt semnificative si conditionate de calitatea nivelei laser. Un timp prea lung de ajustare ingreuneaza lucrarea si scade productivitatea.Dimensiunea punctului sau a liniei - Cu cat sunt mai subtiri, cu atat mai bine! Daca trebuie sa marcam un punct, o vom face in centrul liniei si, daca aceasta este groasa, este redusa precizia plasarii punctului.Se incepe prin a evalua cat mai obiectiv domeniul de aplicatie si se va alege nivela laser in functie de acesta, si nu dupa pret sau caracteristicile inteligente ale produsului.Un alt aspect important este garantia pe care producatorul o ofera clientului. Totodata, dupa expirarea garantiei, este de interes un serviciu de asistenta tehnica de care clientul sa poata beneficia daca apar probleme. Acesta ar trebui sa includa intretinere si calibrarea produselor intr-un mediu profesional si sigur.Calitatea serviciilor de asistenta ar trebui sa fie un alt factor cheie cand alegi o nivela laser, mai ales daca produsul a avut un pret mare.Alege sa iti usurezi munca si sa castigi timp si precizie in lucrarile pe care le executi, folosind echipament de calitate si nivele laser performante!