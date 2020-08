Informatia se va publica pe pagina de internet a autoritatii,, cu minimum 30 de zile inainte de data programata pentru deschiderea sesiunii de inscriere.Cei interesati de programulse vor inscrie intr-o aplicatie informatica publicata pe pagina de internet a autoritatii afm.ro impreuna cu un certificat energetic si un audit energetic al casei unde se doreste a fi implementat proiectul.Imediat dupa acceptarea cererii, proprietarii vor primi un numar unic de inregistrare a cererii de finantare.Dupa terminarea sesiunii de inscriere sau a atingerii pragului de 150% din totalul bugetului alocat, autoritatea va publica lista solicitantilor care s-au inscris in aplicatia informatica.Asta inseamna ca au la dispozitie 15 de zile pentru a transmite dosarul de finantare la sediul AFM.Dupa aprobarea dosarului, lucrarile pot incepe si se pot derula intr-o perioada de maximum 18 luni.Cheltuielile pentru elaborarea unui certificat energetic si a unui audit energetic inainte de interventie sunt eligibile si sunt finantate de autoritate in valoarea maxima pana la 2.500 lei.Programul Casa Eficienta Energetic este impartit in trei praguri de finantare - 40.000 lei, 55.000 lei si 70.000 lei - fiecare prag depinzand de indicatori de crestere a eficientei energetice.Pentru a putea fi eligibil in depunerea cererii de finantare, trebuie atinse obligatoriu toate valorile minime ale indicatorilor de eficienta energetica conform pragului de finantare ales.Scopul programuluieste:Situatie existenta structura zid exterior: caramida plina 20 cm. Necesitatea aplicari unui termosistem de minim 8 cm si maxim 15 cm in functie de pragul de finantare ales.Situatie existenta structura placa peste ultimul nivel: placa beton 10 cm. Necesitatea aplicarii unui termosistem de minim 15 cm si maxim 25 cm in functie de pragul de finantare ales.Pentru a putea avea toate documentele necesare inscrierii in momentul publicarii, specialistii din cadrul echipeiau identificat 3 pasi simpli si rapizi: