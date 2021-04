Proiectul unei constructii case pe structura metalica - ce presupune si ce etape vor fi urmate?

Inainte de a face o alegere in ceea ce priveste constructia locuintei in care proprietarii isi vor petrece o buna parte a vietii, este necesar sa inteleaga avantajele fiecarui tip de constructie in parte, precum si etapele de proiectare. Constructiile metalice se aseamana celor pe lemn, dar au unele particularitati in ceea ce priveste etapele de realizare:

etapa de proiectare, extrem de importanta, asemenea oricarei constructii, care se desfasoara intr-un birou arhitectural, unde specialistii vor realiza proiectul de constructie. Din fericire, casele metalice pot fi prefabricate, astfel incat proiectele sunt realizate in prealabil si pot fi oferite o data cu achizitionarea casei. In aceasta etapa, proiectul cuprinde date tehnice despre investitie si plansele desenate cu ajutorul carora viitorii proprietari pot vizualiza cum arata casa;

etapa de realizare a fundatiei, care presupune cea mai extinsa etapa din punct de vedere al timpului. In cazul unei case pe structura metalica, aceasta se poate monta pe o fundatie de cuzineti, recomandandu-se realizarea unei fundatii continue;

etapa de montaj a structurii metalice, care presupune ancorarea structurii de rezistenta in fundatie cu ajutorul unei macarale. Comparativ cu modelele cu structura din lemn, cele din metal au o structura de rezistenta care cuprinde si partea de acoperis;

etapa placarii fatadelor si a acoperisului care se poate realiza cu placi din oxid de magneziu, panouri sandwich sau placi OSB;

etapa de realizare a instalatiilor, care presupune trasarea instalatiei electrice si a celei sanitare, a cablurilor de curent si a conductelor de apa care pot fi mascate in pereti;

etapa de turnare a sapei, care se poate realiza intr-o singura zi, etapa in care se recomanda montarea unui sistem de incalzire in pardoseala;

etapa placarii peretilor interiori si a finisajelor. Structura metalica faciliteaza placarea peretilor interiori pentru ca elimina necesitatea finisarii cu tencuiala. O data montate placile de gips carton, se chituiesc rosturile si se aplica vopseaua sau tapetul, in functie de preferinte. Apoi se vor monta accesorii electrice si sanitare.

Persoanele interesate de o asemenea constructie pe structura metalica, insa care nu au cunostinte temeinice in constructii si nici timpul necesar pentru constructia in regie proprie sunt sfatuite sa apeleze la firme specializate in acest sens. Contractarea unei firme specializate in acest sens reprezinta o solutie de bun augur, toate aspectele legate de managementul santierului fiind preluate de catre administratorii firmei.A apela la o firma de constructii nu inseamna ca potentialul client isi pierde controlul, toate deciziile importante legate de constructie fiind luate in continuare de catre acesta, cu avantajul obtinerii sfaturilor specialistilor din firma.