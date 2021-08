Tipuri de usi: cum sa iti alegi usile pentru casa noua

Acorda o atentie deosebita usilor din casa, atat usi de exterior (usa de la intrare, usi de terasa, usi balcon), cat si usile interioare ce permit accesul in camere, bai, bucatarii, holuri si mansarde.Iata care sunt principalele tipuri de usi pe care sa le alegi pentru casa noua, in functie de locul unde urmeaza sa le montezi:Alege cu grija ușile de exterior, deoarece trebuie sa reziste la intemperii, la posibile incercari de intrare prin efractie si la uzura cauzata de ciclurile repetate de inghet-dezghet.Cele mai rezistente sunt usile metaice din tabla de otel zincata, care sunt preferate de majoritatea proprietarilor de case si vile, pentru ca au durabilitate crescuta, nu ruginesc si asigura cu succes protectia locuintei.Se recomanda montarea de usi cu un canat rezistente la foc intre 60 si 120 de minute pentru protectie superioara in cazul unui incendiu si o rezistenta termica optima, in orice conditii.Acest tip de usi este preferat pentru locuinte rustice si pentru case la munte, deoarece lemnul este un material cu performante recunoscute in materie de izolare termica. Ia in considerare faptul ca usile din lemn necesita reconditionari periodice, din cauza expunerii la soare si la intemperii.Odata cu extiunderea utilizarii de tamplarie PVC cu geam termopan pentru ferestre, si usile au inceput sa fie produse din aceste materiale rezistente, usor de intretinut, care asigura o buna izolare termica si fonica. Opteaza pentru modele premium, cu texturi care sa imite lemnul stratificat, pentru un aspect adecvat al usilor exterioare de la casa ta.Sunt usi rezistente si verstatile, fiind utilizate intr-o gama larga de modele, dimensiuni si culori, adaptate la orice stil arhitectural. Analizeaza nivelul de izolare termica si fonica pe care il pot oferi aceste usi si alege acele modele care indeplinesc cerintele de confort si siguranta pentru familia ta.Pentru interiorul locuintei alege usi care sa fie usor de manevrat, dar sa respecte cerintele de siguranta, protectie anti-incendiu si izolare termica.Sunt cele mai des utilizate in interiorul caselor si se deschid in interior sau spre exterior, prin tragere sau împingere. Este important sa alegi usi realizate din materiale de calitate, deoarece usile sunt elemente constructive utilizate intens si trebuie sa aiba o durabilitate optima.Daca vrei sa folosesti la maxim spatiul din casa si sa nu mai ocupi loc cu usile deschise, monteaza usi glisante, care se retrag inspre perete atunci cand vrei sa intri sau sa iesi din camera si iti ofera libertate mai mare de miscare.Poti sa montezi usi interioare cu deschidere in ambele sensuri pentru a usura accesul in camere intens circulate, precum bucatarie sau living. Acorda totusi atentia cuvenita detaliilor care tin de rezistenta usii, lucrarile de montaj si durabilitatea materialelor.Alege tipurile de usi care se potrivesc cu specificul casei tale (modern, rustic, retro, minimalist s.a.) si tine seama de normele de siguranta, pentru ca familia ta sa fie aparata in caz de incendiu, fortare a intrarii, cutremure sau accidente.