Totul despre distribuitorul de pardoseala

Un element esential in instalatiile de incalzire in pardoseala este distribuitorul pentru incalzire in pardoseala. Fiecare furnizor de tevi are in portofoliul sau unul sau mai multe tipuri de distribuitoare pe care le comercializeaza in pachet cu tot sistemul de incalzire in pardoseala.

In general, producatorii de teava nu produc si distribuitoare, de aceea este posibil ca acelasi distribuitor sa fie gasit in oferta mai multor producatori de teava.

Materialele utilizate

In prezent, cele mai populare materiale sunt otelul inoxidabil si alama, dar se produc si distribuitoare de pardoseala din materiale plastice si table de otel. Nu exista o diferenta semnificativa intre cele trei tipuri de materiale. Atata timp cat apa din instalatie este buna, problemele vor fi minime.

Unde se ampleaseaza?

Teoretic, amplasarea perfecta ar trebui sa fie in centrul casei, pentru o distributie cat mai buna a circuitelor de incalzire in pardoseala. Din pacate, de multe ori acest lucru nu este posibil si nici facil, dar asta nu inseamna ca circuitele nu pot fi egale. Se doresc circuite cat mai egale pentru a avea o cadere de presiune buna intre circuite si o distributie a caldurii cat mai uniforma.

Tipuri de distribuitoare

Exista distribuitoare cu numar fix de iesiri, dar exista si variante modulare. Acestea din urma sunt realizate exclusiv din plastic sau alama si se pot adauga oricate circuite vrea utilizatorul. In unele variante se pot instala unele iesiri in sus pentru a deservi un etaj superior. De asemenea, exista variante cu debitmetre cu indicator pe tur si variante cu debitmetre cu memorie mecanica. Cel de-al doilea tip este mai ieftin, dar dezavantajul este ca utilizatorul nu isi va putea da seama daca pe acel circuit exista sau nu circulatie.

Ce este teava PEX?

Teava PEX a fost special conceputa pentru a usura procesul de instalare. PEX-ul este un material modern, cu aplicabilitate variata. Instalatiile PEX devin o prima optiune pentru proiectele casnice variate in care conductele sunt ingropate, iar una dintre cele mai populare utilizari este pe post de teava pentru incalzirea in pardoseala sau pentru apa. Din tehnologia de fabricare rezulta tipuri variate de PEX, fiecare fiind practice in proiectele respective. Asadar, pe piata de instalatii se pot gasi tevi PEX de tip a, b sau c.

Avantajele tevilor PEX

Tevile PEX au o suita de avantaje: au rezistenta sporita la temperatura si presiune, sunt rezistente la socuri mecanice (nu crapa precum tevile din PVC), au o plaja de intindere. Totodata, se monteaza simplu si sunt impermeabile, din acest motiv sunt foarte utile pentru instalatiile electrice. Tevile PEX sunt non-corozive si nu reactioneaza la cloruri sau alcooluri, au o durata de viata indelungata, iar pretul este mai ieftin in comparatie cu cuprul.

