Imobiliarele de lux au invins criza: Secretele omului de afaceri Eduard Uzunov

Si-a inceput business-ul intr-o garsoniera, insa modelul sau de succes este chiar el insusi. Cu toate ca investitiile imobiliare s-au prabusit in cei 3 ani de criza, piata imobiliara de lux a ramas in picioare.

Regatta, compania imobiliara a omului de afaceri Eduard Uzunov, este unul dintre castigatorii crizei. Criza l-a invatat sa nu se arunce in goana dupa bani, ci sa fie echilibrat si sa puna frumusetea spirituala mai presus de lucrurile materiale. Experienta dobandita in perioade dificile l-a ajutat sa-si impartaseasca ideile de succes cu noii pionieri ai business-ului in imobiliare.

"Sfatuiesc oamenii care au economii sa se uite spre piata imobiliara, fiindca acolo vor fi feriti de inflatie. In situatii de instabilitate financiara si de inflatie, monedele cele mai bune de schimb sunt imobiliarele si aurul", a declarat omul de afaceri Eduard Uzunov, intr-un interviu pentru Business 24.

