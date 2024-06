Efectele crizei imobiliare: Proprietarii isi vand locuintele in rate

Unii proprietari persoane fizice care isi scot locuintele la vanzare au inceput sa accepte banii de la cumparatori in mai multe transe, doar pentru a se asigura ca "scapa" mai repede de ele.

Aceasta flexibilitate vine tocmai pentru faptul ca piata tranzactiilor imobiliare este si va mai fi ceva vreme blocata aproape total, in ciuda optimismului afisat de dezvoltatorii imobiliari.

"Detineam un apartament cu doua camere in Bucuresti pe care incercam sa-l vand de patru luni, timp in care am scazut pretul de la 63.000 de euro la 53.000 de euro, insa nimeni nu s-a aratat interesat de achizitie pana in momentul in care am postat un anunt in care am specificat ca-l voi vinde in rate", a declarat Andrei Manu, proprietar din Capitala, pentru Evenimentul Zilei.

Dupa ce a anuntat ca este dispus sa vanda locuinta in rate, imediat au aparut patru persoane interesate si, in cele din urma, apartamentul a fost vandut.

Plata presupune trei transe: avans 20% la incheierea contractului, o transa de 30% dupa sase luni si restul de 50% in luna februarie a anului viitor.

Vanzarea in rate presupune atat avantaje, cat si dezavantaje pentru vanzator si cumparator. Pentru vanzator, este bine ca reuseste sa vanda mai repede o proprietate care ar putea sta pe piata chiar si sase-sapte luni, timp in care pretul ei ar putea sa mai scada.

Ads

Pe de alta parte, cumparatorul are la dispozitie ragazul necesar, dupa plata avansului, pentru a identifica sursele de finantare in vederea achitarii integrale.

Totodata, aceasta modalitate de a tranzactiona o proprietate nu este la indemana tuturor vanzatorilor, deoarece multi au nevoie de toata suma incasata o data: au in vedere fie achitarea vreunui credit bancar greu de suportat, fie achizitionarea unei alte proprietatii, explica managerul agentiei imobiliare.

Cumparatorul este si el supus unui risc, anume faptului ca nu ar putea respecta termenele de plata ale transelor specificate in contractul de vanzare- cumparare.

Din punct de vedere legal, o astfel de tranzactie este perfect corecta, iar ea se incheie, evident, la notar.

Ads