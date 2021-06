Sanctiuni pentru romanii care vor sa vanda voucherele de la "Rabla pentru electrocasnice". Ce spune ministrul Mediului

Cum se acorda voucherele

Tanczos Barna a explicat ca romanii care vor incerca sa vanda voucherele comit o ilegalitate. Totodata, ministrul a dat asigurari ca bugetul pentru program va fi suplimentat."Vom suplimenta bugetul, cu siguranta la celelalte capitole vom ramane cu un surplus de bani, pentru ca la masinile de spalat, masinile de spalat vase si frigidere nu se vor termina toti banii (...) o sa ajungem la 60-0% maxim de randament. Oamenii au stat la coada, si-au luat voucherele si nu le valorifica. Sa stai la coada, sa iei si sa nu folosesti... Aceste vouchere sunt nominale, nu se pot vinde mai departe, iar cei care incearca sa le vanda comit o ilegalitate.Nu poti face mare afacere, sa vinzi un voucher de 400 de lei, iei si tu 100 - 200 lei, nu e corect, nu e legal. Vom face tot posibilul sa prevenim vanzarea voucherelor.Raman bani si vom reporta banii pentru o etapa ulterioara, probabil in cursul verii.", a afirmat ministrul Mediului la Prima Tv.Tanczos Barna a spus ca programul a avut un interes foarte mare din partea populatiei si ca este un succes ca programul a functionat."Sistemul e stabil, continuam programul in timpul verii cu banii ramasi. Mai e etapa a treia, dar cu buget mult mai mic, nu se compara cu interesul pentru laptop, tableta, televizoare. Interesul cel mai mare a fost pentru acestea", a mai afirmat ministrul.Bugetul de 30 de milioane de lei, alocat pentru etapa a II-a a Programului "Rabla pentru electrocasnice" 2021, a fost epuizat in 35 de minute de la debut, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).Cea de-a doua etapa a programului "Rabla pentru electrocasnice" a demarat vineri, 4 iunie, la ora 10.00.Anul acesta, echipamentele incluse in program si sumele aferente fiecarui echipament sunt: 400 de lei pentru masini de spalat rufe, inclusiv cu uscator avand cel putin noua clasa energetica C; 400 de lei pentru masini de spalat vase avand cel putin noua clasa energetica D; 400 de lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, cu eficienta energetica la racire cel putin A++; 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare avand cel putin noua clasa energetica E; 400 lei pentru televizoare avand cel putin noua clasa energetica E; 400 lei pentru uscatoare de rufe cu eficienta energetica cel putin A++; 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an; 500 de lei pentru laptopuri; 300 de lei pentru tablete.O alta noutate este faptul ca pentru laptopuri si tablete se poate preda la schimb fie un echipament de tip calculator personal, compus din unitate centrala si monitor, fie un alt echipament inclus in program, cu exceptia laptopurilor si tabletelor vechi. In plus, pentru masinile de spalat vase, precum si pentru uscatoarele de rufe se poate preda la schimb orice echipament vechi inclus in program.Bugetul alocat editiei din acest an a programului "Rabla pentru electrocasnice" este de 75 milioane de lei, aproape dublu fata de sesiunea din 2019, cand a fost alocata suma de 40 de milioane de lei.Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) arata ca peste 200.000 de persoane fizice ar putea accesa acest program in 2021.