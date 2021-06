O noua etapa a programului Rabla pentru electrocasnice. Pot fi cumparate aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare

Aceasta etapa va dura pana in data de 1 iulie, ora 23:59, sau pana la epuizarea bugetului, care se ridica la 15 milioane lei.Valoarea voucherelor este de 400 de lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, cu eficienta energetica la racire cel putin A++; 400 lei pentru uscatoare de rufe cu eficienta energetica cel putin A++; 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/an.Potrivit Administratiei Fondului de Mediu, pentru aparatele de aer conditionat se poate preda un electrocasnic din aceeasi categorie, pentru aspiratoare un electrocasnic echivalent, iar pentru uscatoarele de rufe orice electrocasnic vechi inclus in program.Programul "Rabla pentru electrocasnice" - sesiunea 2021 a debutat pe data de 14 mai, cu perioada de inscriere a persoanelor fizice, timp de o saptamana.La sesiunea din acest an, modalitatea de accesare a programului a fost revizuita, astfel incat persoanele fizice sa poata beneficia de oportunitatea de a se inscrie si de a obtine unul sau mai multe vouchere.Editia din 2021 a programului "Rabla pentru electrocasnice" se desfasoara etapizat. Astfel, in etapa I a avut loc selectia voucherelor aferente categoriei din care fac parte masinile de spalat rufe/vase si frigiderele/congelatoarele (21 mai - 3 iunie), iar in etapa II selectia voucherelor aferente categoriei din care fac parte televizoarele, laptopurile si tabletele (4 - 17 iunie).Bugetul alocat editiei din acest an a programului "Rabla pentru electrocasnice" este de 75 milioane de lei, aproape dublu fata de sesiunea din 2019, cand a fost alocata suma de 40 de milioane de lei.