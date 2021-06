5 solutii pentru a renova si consolida o casa veche, batraneasca

Asadar, iti prezentam cateva solutii de renovare a locuintelor vechi, batranesti, astfel incat si acestea sa se alinieaza la cerintele moderne de amenajare.Multe dintre casele vechi sunt construite din chirpici sau din lemn, drept pentru care armarea suprafetelor poate lipsi. Pentru a monolitiza elementele, pentru a arma peretii, tavanele, planseele, vei putea folosi plasa sudata, care sa te ajute sa acoperi suprafete mari fara a pierde foarte mult timp.Daca iti faci griji cu privire la costuri poti intra pe site-ul Mathaus.ro pentru preturi bune la plasa sudata si vei vedea ca bugetul nu iti va fi afectat de aceasta investitie.Plasa poate fi folosita si pentru alte aplicatii, asa ca te vei bucura sa stii ca necesarul de plasa te va ajuta sa acoperi si alte categorii de lucrari.Pentru a izola in mod corect locuintele va trebui sa iei in vedere folosirea unor materiale de calitate, sigure si eficiente, cum ar fi spre exemplu vata minerala sau polistirenul.Desi ar putea parea putin ridicat, pretul izolatiilor este unul care se amortizeaza rapid in timp deoarece izolatiile au o durata de viata foarte mare. Izolarea trebuie sa fie precedata de lucrarile de reparatie la nivelul peretilor, astfel incat integritatea sistemului sa nu fie afectata.Fata de acum ceva vreme, cand casele erau construite cu doar o mica portiune de fundatie si eventual cu centura ce imprejmuia casa, in prezent se construieste cu grija fata de infiltratii.Acest lucru inseamna construirea de trotuare perimetrale care au rolul de a imprejmui foarte bine suprafetele din imediata vecinatate a locuintei, protejand astfel fundatiile si zidurile casei de infiltratiile de apa provenite din ploi.Jgheaburile si burlanele au rolul de a prelua apa venita din precipitatii, de pe acoperis, pe care o directioneaza mai apoi spre teren. Este foarte important ca jgheaburile si burlanele sa fie foarte bine conectate tocmai pentru a putea prelua in mod corect cantitatea de apa si pentru a o putea deversa mai departe, spre sistemul de canalizare.Sunt solutia perfecta pentru a proteja fatadele si fundatiile, deoarece fara acestea apa s-ar prelinge pe fatade, iar mai apoi la fundatii, unde ar eroda betonul si ar coroda armaturile.Jgheaburile si burlanele pot fi gasite in prezent in nuante potrivite oricarui stil de amenajare, drept pentru care nu va trebui sa iti faci griji cu privire la asortarea acestora cu restul elementelor casei pe care urmeaza sa o renovezi.Daca ai o casa veche, cu siguranta si tamplaria este una din lemn cu geamuri de sticla. Pentru o eficienta energetica si termica, ar trebui sa faci schimbarea spre tamplaria termopan, cea care iti asigura confortul termic mult visat.Casele vechi au nevoie de atentie atunci cand renovezi, deoarece acestea sunt deja supuse unor eforturi de-a lungul timpului si au nevoie de o echilibrare la nivel de rezistenta.Singurul mod de a face acest lucru este sa ai in vedere toate schimbarile necesare, dar si implementarea unor modificari care sa se reflecta in calitatea materialelor sau a produselor folosite pentru renovare.