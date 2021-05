Care este diferenta dintre o rindea de mana si o masina de rindeluit?

Chiar daca au o denumire asemanatoare si au la baza acelasi tip de operare, rindeluirea mai exact, rindeaua electrica/de mana/manuala si masina de rindeluit si degrosat sunt doua scule total diferite. Cel mai bine e sa le clasificam astfel:Rindeaua electrica este ideala pentru finisaje chiar si pe suprafete inguste (considerat de unii mesteri un dezavantaj), are precizie ridicata si manevrabilitate foarte mare deoarece designul si greutatea sunt foarte bine gandite. Sunt destinate lucrarilor mici spre medii, fiind totodata cele mai ieftine din aceasta clasificare. O rindea electrica se dovedeste extrem de utila in momentul in care ai de prelucrat prin aschiere piese din lemn in activitati de tamplarie/mobila, reducand considerabil timpul de rindeluire comparativ cu o rindea manuala. Suprafata/latimea de lucru este de 82 mm si adancimea de rindeluire undeva la 6 mm in functie de model. O putere a motorului mai mare inseamna un timp de lucru redus, dar si o cheltuiala in plus. Alte aspecte de luat in considerare sunt: adancimea de faltuire (iti permite sa faci canturi), daca aschiile sunt eliminate intr-o singura parte sau in ambele parti, daca vine cu o valiza de transport inclusa (utila atat pentru depozitare cat si pentru transport), daca are cutite reascutibile etc.Acest tip de rindea isi merita investitia in momentul in care o folosesti des sau in lucrari care necesita o suprafata mare de acoperit, lucrari de renovare acasa, la vecini sau daca cu asta de ocupi zi de zi. In cazul in care volumul de munca este mic si ai de indepartat urme de adeziv sau de rectificat portiuni mici, cum ar fi partea inferioara a usilor, este suficienta o rindea manuala nemotorizata.Rindelele cu acumulatori au aceleasi functii ca cele cu fir doar ca iti dau posibilitatea sa nu mai depinzi tot timpul de o sursa de curent. Daca alegi o rindea cu acumulatori e bine sa te orientezi si la ce scule ai pe acasa: daca sunt de la acelasi brand si din aceeasi clasa de tensiune exista o probabilitate foarte mare sa poti sa folosesti acelasi acumulator si la rindea si la polizor si la slefuitor etc. Exista mitul conform caruia o scula cu acumulatori nu dezvolta aceeasi putere ca una cu fir, ceea ce este total neadevarat. Poti sa obtii o putere mare si cu acumulatori, marele dezavantaj este pretul care este mult mai mare la sculele cu acumulatori comparativ cu cele cu cablu.are rolul de a reduce la o anumita grosime sau de a indrepta, daca este prevazuta cu functii speciale, bucati mari de lemn (grinzi, scanduri etc). Daca rindelele electrice se folosesc pentru suprafete mici cu o latime de 82 mm, o masina de rindeluit se foloseste pentru a rindelui suprafete de lemn cu o latime de lucru de pana la 330 mm.