Cum alegi blatul pentru bucatarie?

Desi multi oameni sunt tentati sa aleaga blatul pentru bucatarie doar dupa aspect, durabilitatea materialului, intretinerea si, desigur, costurile, sunt, de asemenea, factori importanti care trebuie avuti in vedere inainte de a lua o decizie.

Inainte de a alege un blat trebuie sa-ti examinezi stilul de viata, recomanda Jeff Cannata, fost presedinte al Asociatiei Nationale a Bucatariilor si Bailor, din Statele Unite, pentru HGTV. Daca ai trei copii, poate ca granitul alb nu este cea mai buna optiune, existand riscuri mai mari ca acesta sa se murdareasca.

Optiuni

Vestea buna este ca daca vrei neaparat un anumit model, dar materialul nu corespunde stilului tau de viata, ai totusi de unde alege.

Blatul din granit, principala alegere in general, poate fi gasit in mai multe nuante. Granitul este disponibil in doua tipuri de finisaj: brut sau lustruit. Pretul granitului depinde de mai multi factori, precum culoarea, finisajul si originea pietrei.

Alte materiale de tip piatra naturala - marmura, calcar sau steatit - sunt mai fine decat granitul si necesita o ingrijire mai atenta.

Blaturile din piatra artificiala sunt disponibile intr-o mai mare gama de culori decat cele din piatra naturala, sunt mai rezistente si mai usor de intretinut. Ele nu sunt mai ieftine decat blatul din granit, cele doua materiale costand aproximativ la fel.

Blaturile din beton, disponibile in diferite tipuri finisaj, castiga popularitate. Totusi, temperaturile extreme sau schimbarile abrupte de temperatura pot duce la deformarea materialului, in timp ce un burete umed lasat pe blat il poate decolara.

Blaturile din lemn dau un aspect mai primitor bucatariei. Sunt usor de curatat, iar zgarieturile pot fi slefuite. Blatul de lemn este mai vulnerabil la apa.

Blatul din material laminat este cel mai accesibil tip de blat de bucatarie, fiind disponibil in variate culori si modele. Acesta este insa mai putin rezistent.

