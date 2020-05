Cum alegi cabina de dus potrivita pentru baia ta

Ziare.

com

Daca esti o persoana dinamica si nu ai timp de bai lungi, relaxante, in cada, cu siguranta vei opta pentru o cabina de dus in baia ta, asa ca e bine de stiut ca ai mai multe optiuni pe langa cele clasice, patrate.se potriveste de minune intr-o baie spatioasa. Fiind ceva mai mare decat o cabina de dus clasica, te va face sa te simti mai liber atunci cand faci dus, fiind, practic, o alta camera in camera de baie.Pentru un aspect ultramodern al baii, puteti opta si pentru o, formata, practic, dintr-un perete de sticla amplasat intr-un colt, direct pe pardoseala sau montat pe o cadita de dus.La fel de bine puteti opta si pentru o cabina semirotunda, amplasata fie la colt, fie pe un perete.ramane, insa, cea mai buna alegere pentru baile celor mai multe apartamente de la bloc din Romania. Cu linii clare si elegante, cu sau fara rama, cu sticla transparenta sau cu mata, acest model se potriveste in orice baie, se potriveste perfect in colt si, astfel, te ajuta sa folosesti cat mai bine spatiul.Pe Bagno.ro gasiti o multime de sisteme de dus complexe, moderne, care vor aduce un plus de confort casei tale. Baia de acasa se va transforma intr-o oaza de relaxare: dusul poate deveni un fel de vizita la spa, locul in care te poti regasi dupa o zi lunga si grea, in care te poti rasfata dupa bunul plac pentru a te deconecta total de gandurile care iti dau batai de cap.Baia nu trebuie sa insemne doar un lavoar, o cada sau un dus si o toaleta. Pentru multi oameni acest spatiu din casa este cel in care isi pot aduna gandurile, se pot relaxa si, poate, singurul in care pot fi ei insisi.De aceea, nu trebuie sa eziti in a o mobila in functie de propria personalitate. Pe langa obiectele sanitare indispensabile, pe Bagno.ro gasesti mobilier si accesorii de la furnizori de top, de calitate garantata si rezistente in timp, totul la un raport calitate-pret excelent! Tot aici poti achizitiona gresie, faianta si elemente de decor care te vor ajuta sa creezi in baia ta o unitate cromatica de bun gust.Daca vrei sa renovezi baia, daca tocmai ai achizitionat o locuinta si vrei sa o faci sa arate pe gustul tau sau daca ai achizitionat un spatiu pentru afacerea ta si te ocupi de amenajarea acestuia, ai nevoie de materiale de calitatate superioara, rezistente la uzura si umezeala, durabile si la preturi accesibile. Iar Bagno.ro poate fi partenerul de care ai nevoie.Aici vei gasi peste 1000 de produse la preturi imbatabile si de la branduri renumite, printre care SanSwiss, Radaway, Sanotechnik, Besco sau Mediclinics. Mobilierul, accesoriile, obiectele sanitare sunt selectionate atent, in functie de trendurile de design si pe criterii de calitate. In magazinul online te poti orienta rapid si usor: cauti produsul dorit si apoi sortezi si filtrezi in functie de pret, producator, material, montaj, dimensiuni, culori si orice alte carcteristici te intereseaza.Peste 9000 de clienti din Romania se declara multumiti de serviciile acestui furnizor in ultimii 4 ani, de cand a intrat pe piata. Printre avantajele de care te vei putea bucura si tu se numara termenul de retur de 120 de zile, extrareduceri pentru plata online sau prin virament bancar (la produsele voluminoase care atrag si cheltuieli mari de transport) si discounturi progresive in functie de valoarea comenzii (2% peste 2.500 de lei, 3% peste 5.000 de lei, 4% peste 7.500 de lei, 5% peste 10.000 de lei).