Sfaturi practice pentru renovarea apartamentului

Fa-ti un plan cu lucrarile necesare

Calculeaza bugetul

Anunta vecinii

Nu face mai multe lucrari deodata

Cum spuneam, renovarea necesita o buna planificare, astfel ca primul pas inainte de a te inhama la o astfel de treaba este intocmirea unui plan de lucru. Ia la rand fiecare camera si trece pe hartie toate interventiile necesare, incluzand aici lucrarile de reparatie dar si modificarile pe care vrei sa le aduci. Noteaza totul in detaliu, inclusiv materialele necesare, pentru a putea face apoi o estimare a costurilor totale.De asemenea, stabileste clar etapele necesare si planifica-le in ordinea fireasca, sa nu te trezesti ca trebuie sa spargi un perete dupa ce tocmai ai pus faianta.Costurile unei renovarii variaza in functie de complexitatea lucrarilor, dar si de dimensiunea apartamentului. Cei mai multi bani se duc pe materialele necesare, iar daca vrei sa lasi lucrarile pe manau unor meseriasi, trebuie sa adaugi si plata manoperei. Daca te pricepi, poti face singur lista cu materialele, estimand costurile pe care acestea le presupun, iar apoi poti scuti niste bani, facand lucrarile pe cont propriu. Costurile pe care trebuie sa le iei in calcul sunt legate de inlocuirea sau repararea instalatiilor electrice si sanitare, materialele de constructii, montarea faiantei, gresiei si parchetului, zugravirea, schimbarea tamplariei si alte modificari pe care vrei sa le aduci apartamentului.In cazul in care bugetul calculat depaseste suma pe care esti dispus sa o aloci, trebuie sa faci unele ajustari, renuntand la anumite investitii mai putin importante.Aceasta este o masura de bun simt, care te poate scuti si de eventuale reclamatii, in cazul in care planuiesti niste lucrari de o mai mare amploare. Zgomotul produs de masina de gaurit , loviturile de ciocan, praful sunt elemente cu care vecinii nu se vor simti chiar confortabil, de aceea trebuie sa ii anunti in prealabil si sa iti ceri scuze anticipat pentru disconfortul creat.Apoi, stabileste un program astfel incat lucrarile care pot sa deranjeze vecinii sa aiba loc la ore la care acestia sunt plecati, in principiu, pana in ora 16.00. Tine cont insa si de programul de odihna de dupa-amiaza, pe care trebuie sa il respecti, efectuand lucrari care nu presupun zgomot.Nu vei termina renovarea mai repede daca incerci sa faci mai multe lucruri in acelasi timp, ba din contra, asta te va incurca si mai mult. Spuneam mai devreme ca trebuie sa stabilesti etape distincte pe care sa le parcurgi in ordine, fiecare la timpul ei. Mai intai, e bine sa te ocupi de instalatiile electrice, inlocuind cablurile, prizele intrerupatoarele, tevile si robinetele. Apoi te poti ocupa de pereti, reparand tencuiala si pregatindu-i pentru aplicarea unei zugarveli noi. Daca vrei sa schimbi pardoseala ori faianta sau gresia, e timpul sa decopertezi suprafetele de materialele aplicate anterior. Apoi, urmeaza etapa izolarii termice, fiind momentul oportun si pentru montarea instalatiei de incalzire prin pardoseala. Poti trece dupa aceea la inlocuirea gresiei, faiantei si a parchetului, urmata de montarea tamplariei noi. La final, se aplica zugraveala si se vopsesc suprafetele, iar apoi te poti ocupa de reamenajarea camerelor asa cum iti doresti.Un ultim sfat este ca intotdeauna sa te apuci de treaba in momentul in care esti sigur si ai toate resursele pentru a duce proiectul la bun sfarsit.