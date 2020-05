Tipuri de vase de toaleta si bideuri

Ziare.

Asa ca ne-am propus sa-ti dam cateva idei in alegerea acestora pentru ca mai apoi sa-ti poti face mai usor alegerea potrivita.Pentru ca situatiile de la fata locului pot fi multiple, iar sugestiile sa nu fie tocmai conforme cu acestea, ne-am gandit ca o simpla prezentare a vaselor de wc si a bideurilor doar din punct de vedere al modului in care acestea se monteaza, fara a intra in restul detaliilor, poate fi un punct de plecare care sa-ti usureze munca de cercetare a produselor de pe piata si ulterior alegerea celor pe care le doresti.Din punct vedere al montajului alegerea e foarte simpla, neavand la dispozitie decat doua sisteme, vas de toaleta cu montare suspendata sau vas de toaleta montat pe pardoseala. Vasele de toaleta suspendate sunt alegerea perfecta pentru baile in care se poate integra cu usurinta intr-un perete cadrul de fixare a vasului, care contine si rezervorul, fara a fi nevoit sa-i construiesti acestuia un perete din rigips care va lua din spatiul baii, sub rezerva ca in functie de suprafata camerei se poate acomoda si o astfel de varianta.Cu siguranta nu vei putea folosi un vas suspendat daca ai scurgerea in pardoseala si nu vei dori sa faci modificari din acest punct de vedere. Pentru a putea monta un vas de wc suspendat vei avea nevoie de un rezervor incastrat, care contine cadrul metalic care sustine vasul si are integrat rezervorul vasului de toaleta.Unele rezervoare incastrate contin in pachet si clapeta de actionare a rezervorului, insa pentru altele trebuie sa achizitionezi separat aceasta clapeta de actionare pe care trebuie sa o alegi astfel incat sa fie compatibila cu rezervorul incastrat.Avantajul unui vas de toaleta suspendat este in primul rand unul de ordin estetic si in al doilea rand tine de usurinta cu care se poate igieniza zona din jurul sau. Ca dezavantaj mentionam investitia in acesta care e una mai mare decat in cazul unor vase care se monteaza pe pardoseala, dar si montajul care trebuie efectuat cu foarte mare atentie pentru a nu va trezi ulterior cu necazul ca va trebui sa interveniti in spatele peretelui placat pentru remedierea unor greseli de montaj.Daca decizi ca alegerea pentru baia ta este un vas de toaleta pe pardoseala va trebui sa te decizi intre mai multe modele disponibile pe piata:- Vas de wc pe pardoseala cu rezervor incastrat, pentru care vei avea nevoie de restul componentelor detaliate mai sus la vasele de toaleta suspendate.- Vas de wc pe pardoseala cu rezervor asezat modelul back to wall (btw) care ascunde partea de alimentare a rezervorului si scurgerea in spatele vasului wc.- Vas de wc pe pardoseala cu rezervor asezat de genul modelului de la link, care este asemanator cu cel de mai sus, cu diferenta ca are decupajul acela in spatele vasului de toaleta, necesar in cazul in care nu se poate monta unul back to wall.- Vas de wc cu rezervor ca in modelul de link, adica modelul clasic de vas de toaleta.- Vas wc pe pardoseala cu rezervorul montat la semi-inaltime.In functie de spatiul din baia ta si daca decizi ca este utila montarea unui bideu, alegerea o vei face in functie de ce tip de vas de toaleta ai ales, suspendat sau pe pardoseala, urmand a alege unul dintre aceste doua tipuri de bideuri:- Bideu cu montare suspendata pentru care vei avea nevoie de o rama pentru instalare bideu, incastrata in perete.- Bideu cu montare pe pardoseala