Recomandari pentru a amenaja o zona rezidentiala

Daca preiei de la altcineva acest loc de munca, identifica toate punctele vulnerabile ale zonei si proiecteaza solutii pe care sa le implementezi cat de repede posibil. De asemenea, comunicarea cu proprietarii de case sau apartamente este esentiala, asa ca incearca sa mentii o legatura permanenta cu acestia. Daca nu exista un grup de WhatsApp sau de Facebook ori o platforma online in care acestia sa sesizeze orice problema, atunci ia contactele de la predecesorul tau si demareaza acest proces.Printre cel mai des invocate motive in alegerea unei zone rezidentiale de catre localnici sunt spatiul verde generos, aerul curat, existenta locurilor special amenajate pentru copii si siguranta. Asigura-te ca toate acestea sunt bifate atunci cand preiei functia si daca ele pot fi imbunatatite, atunci propune celor in masura planuri concrete.Iata de ce sa tii seama pentru ca totul sa fie perfect si toata lumea multumita:Daca localnicii au nemultumiri in ceea ce priveste portarii, poarta o discutie cu acestia din urma, prezinta-le succint fisa postului, ofera-le cate un exemplar printat si someaza-i sa-si faca meseria exemplar, oferindu-le recomandari. Nu adopta un ton autoritar, ci incearca sa dezvolti un parteneriat cu acestia. Pana la urma, niciun angajat nu este perfect, dar poate deveni mult mai bun in ceea ce face. Daca la intrarea in complex sunt porti batante care nu mai functioneaza optim, convoca un consiliu de administratie si propune inlocuirea acestora cu o poarta culisanta . Este mult mai practica, putand fi activata prin intermediul unei telecomenzi, astfel incat permite paznicului, portarului sau rezidentilor sa o deschida de la distanta, din casa sau din masina, fara a mai fi nevoie sa coboare de fiecare data. Daca uneori sistemul de supraveghere joaca farse, e timpul sa chemi un expert pentru a-l repara, astfel incat sa nu existe erori.Daca e vorba de un complex de case, fiecare localnic trebuie sa isi ingrijeasca corespunzator gradina si, pe cat posibil, spatiul din fata portii. Spatiile verzi comune trebuie toaletate, curatate, stropite cu solutii pentru prevenirea aparitiei rozatoarelor si a insectelor. Atunci cand sunt aplicate, rezidentii trebuie anuntati pentru a nu exista incidente neplacute (alergii, sensibilitate crescuta la un ingredient anume din insecticide etc., siguranta celor mici sau a animalelor de companie). Daca exista plante care s-au uscat, incearca sa le revitalizezi si daca acest proces nu reuseste, achizitioneaza altele noi si asigura-le conditiile optime de dezvoltare. Alege pe cat posibil unele rezistente la conditiile variabile de temperatura. De asemenea, pavelele lipsa sau deteriorate trebuie inlocuite, aleile, redefinite, iar trotuarele, curatate.Neaparat viziteaza spatiile special amenajate pentru copii, asigura-te ca toboganele, casutele, castelele, tunelurile, cataratoarele, peretii de escalada sunt in stare perfecta de functionare. In cazul in care nu este asa, avertizeaza parintii si cheama de urgenta specialisti care sa le repare. De asemenea, promoveaza reciclarea selectiva si incurajeaza-i pe parinti sa ii educe pe micuti in spirit ecologic.Ia totul ca pe o provocare, incearca sa aduci o schimbare in bine comunitatii si incearca sa faci din noul tau de munca nu doar o sursa de venit, ci mai mult de atat.