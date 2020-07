Tot ce trebuie sa stii despre tavanele extensibile luminoase

Profesionistii in domeniu se bazeaza pe capacitatea acestor tavane extensibile de a transmite lumina, facand posibila crearea unei atmosfere extraordinare.Poate fi folosita atat lumina naturala cat ai alte surse de iluminare artificiala (in special, sisteme de iluminat LED) ale caror efect poate fi controlat: intensitate si culoare variabile, ritmicitate.Conform specialistii de la DecorStyle pot fi realizate arhitecturi unice si chiar opere de arta atunci cand este vorba despre designul interior, datorita imbinarii acestor doua tehnologii inovatoare - tavane extensibile si corpuri de iluminat LED.Tavanele luminoase reprezinta una dintre cele mai moderne solutii in momentul in care se doreste iluminarea unui tavan in diferite scopuri. Cu siguranta, ele conduc la realizarea unui joc impresionant de lumini si contureaza o atmosfera placuta, prietenoasa si calda in orice tip de incapere.Tavanele iluminate au un design unic, un aspect uimitor si ajuta la economisirea de energie. Desi pare o lucrare complexa, montarea acestora este usor de efectuat.Membrana translucida ce formeaza un tavan luminos ofera posibilitati infinite de design, prin gama variata de profile ce determina adaptarea montarii in functie de necesitati si indiferent de forma, situatie, suprafata sau spatiu: rotunda, inclinata, orizontala, modulara.La nivel cu membrana, dedesubt sau chiar deasupra pot fi instalate copuri de iluminat LED, fibra optica, senzori anti-efractie, aspersoare anti-incendiu sau guri de ventilatie.Un tavan iluminat poate reprezenta solutia optima pentru a se crea confort atat intr-un spatiu de divertisment cat si intr-un subsol fara ferestre. Multe persoane afirma ca prefera folosirea acestuia pentru spatiile rezidentiale: in cazul mansardelor sau atunci cand se urmareste delimtarea unor anumite zone dintr-o camera.In ceea ce priveste utilizarea in spatii cu destinatie comerciala, un tavan iluminat este perfect pentru amenajareaspatiilor de birouri, cabinetelor medicale si de sanatate, saloanelor auto si de motociclete, salilor de sport, cafenelor, barurilor si reaurantelor.Designul translucid al foliei este o combinatie armonioasa si complexa intre o folie de acoperire, structura si banda LED. Desi nu vorbim despre un produs ieftin, tavanul extensibil luminos fiind considerat un element VIP in cadrul proiectelor de decoratiuni interioare, rezultatele sunt extraordinare. La final, tavanul luminos poate fi echivalat cu o lampa imensa, inundata uniform de lumina.In momentul in care se lucreaza cu un astfel de tavan, provocarea principala este instalarea corecta a venzii LED. Astfel, distanta optima de la sursa de iluminat la membrana trebuie sa fie de minim 12 cm.Da, tavanele iluminate pot fi imprimate foto astfel incat sa beneficieze de o nota unica, oferind individualitate si personalitate spatiului in care sunt instalate. In functie de nevoie, ele pot fi realizate fie prin imprimate foto cu imagini din portofoliul celor de la DecorStyle.ro , fie cu logo-ul companiei, daca vorbim despre o zona de birouri sau chiar cu propriile imagini, daca calitatea acestora este suficient de bune.Imagineaza-ti camera copilului pasionat de astronomie cu propria camera personalizata avand imaginerea unei cer albastru senin sau a unui cer instelat.Personalizarea lor este limitata doar de imaginatia persoanei care contureaza proiectul. Cu siguranta, imbinarea imaginilor cu sursele de iluminat LED, realizeaza o atmosfera unica in fiecare incapere.