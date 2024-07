Un român a explicat cum a reușit să-și construiască o casă fără să facă credit. "Am gătit acasă". Cât câștigă împreună cu soția

Pentru mulți români, achiziționarea unui apartament sau construirea unei case reprezintă un efort financiar considerabil, adesea necesitănd economii pe termen lung sau accesarea de credite ipotecare. Prețurile imobiliare, în special în marile orașe, au crescut semnificativ în ultimii ani, făcând accesul la proprietăți mai dificil.

Pentru a reuși să cumpere o locuință, majoritatea apelează la credite bancare, contractate pe perioade lungi, de 20-30 de ani. Aceștia trebuie să asigure un avans substanțial, care poate fi între 15% și 25% din valoarea proprietății, ceea ce implică economii importante. Unii beneficiază de sprijin financiar din partea familiei sau a apropiaților pentru a acoperi acest avans.

În cazul construcției unei case, costurile sunt și mai mari, deoarece implică nu doar achiziționarea terenului, dar și finanțarea materialelor de construcție și a manoperei. Românii care aleg această opțiune de obicei fie economisesc o perioadă îndelungată, fie contractează credite suplimentare, deseori combinând economiile cu împrumuturile pentru a acoperi toate costurile.

Un român a provocat o dezbatere în mediul online după ce a anunțat că a reușit să construiască o casă fără un împrumut la bancă.

Acesta s-a referit atât la câștigurile familiei, cât și la sacrificiile pe care le-a făcut pentru s-și îndeplini visul.

"Cum am construit o casă fără credit"

"Fac această postare, cât pot de scurt, nu ca să mă laud, ci în speranța că exemplul meu și al soției mele va fi un exemplu și o încurajare pentru unii care vor citi această postare.

De mulți ani nu mai sunt adeptul creditelor. Am avut un credit la o mașină și a fost un chin să scap de el. Viața părinților mei a fost și ea marcată de credite peste credite timp de aproape 20 de ani.

Aveam 30 de ani și soția 25 și stăteam în chirie în București. Mulți ne considerau ratați că nu aveam o casă a noastră, unii ne-au numit și ”homeless.” Ei cumpărau apartamente pe credite pe zeci de ani, dar aveau grijă să râdă de noi sau să ne privească de sus.

În timpul ăsta, visam să plecăm din București undeva la țară.

În 2020, ai mei au început să construiască o mică casă în comuna natală în vederea retragerii acolo. După 1 an, împrejurările au făcut să ne alăturăm și eu și soția și am schimbat planul casei și am mărit-o cu gândul să ne mutăm acolo.

Am reușit și am pus și noi și părinții bani împreună să o construim - 200 mp, câte 1 etaj de 100 mp pentru fiecare. Ca o paranteză, părinții mei sunt oameni discreți și nu ne deranjează în niciun fel. Știu bine că nu toți sunt așa."

"Vacanțele în afara țării nu au existat"

Bărbatul a precizat și la ce plăceri a renunțat pentru a face economii.

"Timp de aproape 3 ani, și aici e secretul, am trăit frugal.

Vacanțele în afara țării nu au existat în afară de o ieșire de o zi în Bulgaria, iar ieșirile la restaurante au fost rare. Vacanțele în interiorul țării au fost scurte și cât mai ieftine. Am gătit acasă și am mâncat din acea mâncare până am terminat-o (încă facem asta). Am cumpărat doar strictul necesar. Foarte important, nici eu și nici soția nu avem vicii pe care să fi irosit banii.

Eu și soția câștigam cam 10-12.000 lei împreună. Din banii ăștia făceam tot posibilul să punem cam 7-8.000 lei deoparte. Timp de 1 an am pus bani deoparte în timp ce plăteam și 1.500 lei chirie la marginea Bucureștiului. Uneori, când mai făceam bani extra (soția avea croitoria ca hobby), reușeam să punem deoparte și 10.000 lei pe lună.

Am profitat de faptul că lucrez de acasă și ne-am mutat în casa de la țară când încă nu era complet gata. Am dormit o vreme pe saltea că nu aveam mobilă.

Până la urmă, am reușit și casa e gata și la fel și curtea."

"Ne-am întors la sacrificii"

Potrivit bărbatului, acum a început o nouă construcție.

"Cu toate că părinții mei sunt discreți, e greu traiul când crește numărul de persoane, mai ales că ne dorim copii. Așa că la final de 2023 i-am cerut tatălui meu un teren intravilan pe care îl deținea, aflat pe aceeași stradă, la doar 300 de metri de casa construită cu ei cu scopul de a construi o altă casă doar pentru mine și soția mea.

Ne-a dat terenul, acum l-am împrejmuit și în toamnă sperăm să turnăm fundația. Bineînțeles, ne ajută și părinții, mai ales că și noi am băgat zeci de mii de euro în casa în care locuim acum.

Ne-am întors la sacrificii, dar în ce privește stilul de viață, nu mai e frugal, ci semi-frugal. Pentru că acum avem locul nostru unde nu plătim chirie.

Oricum, cuvântul de ordine este SACRIFICIU. Se poate cu multă muncă și sacrificii. Asta a fost și este calea noastră și nu regretăm o clipă.

Sper ca această polologhie să fie o încurajare și un imbold măcar pentru unii. Dacă va fi chiar și pentru o persoană, mi-am atins scopul", a scris acesta pe Reddit.

"Pasul 1: Să ai părinți care dețin terenuri"

Postarea a strâns sute de comentarii. Mulți îl ironizează pe autorul postării analizând informațiile și concluzionând că situația nu e chiar cum a anunțat-o inițial.

"Mi se pare așa ridicol să zici că “creditele sunt rele, se poate și fără” dar tu îți faci o casă la țară, cu părinții pe un teren existent."

"Cum am construit o casă fără credit: Pasul 1: Să ai părinți care dețin terenuri."

"Câștigați peste medie, te-au ajutat părinții (de 2 ori), nu toată lumea vrea să locuiască undeva la țară, menționezi că doar tu lucrezi de acasă așa că ea cum lucra după ce v-ați mutat?"

