5 stiluri pentru o camera de zi perfecta

In functie de preferinte, puteti opta pentru mai multe stiluri de decor, de la modern la industrial, la rustic sau scandinav. Indiferent ce varianta veti alege, trebuie sa retineti ca fiecare dintre ele are cateva piese esentiale.Daca veti opta pentru o camera de zi in stil rustic, atunci trebuie sa stiti ca piesa centrala a acesteia este un semineu pe lemne . Pentru a avea efectul scontat, va sfatuim sa alegeti o masca de piatra pentru el, in tonuri de maro, si sa optati pentru o placare din podea pana in tavan. Apoi, nu excludeti lemnul si includeti in design rame, mese si poate chiar grinzi aparente. Completati cu materiale naturale, paturi, perne si cu o canapea tot in tonuri maronii.De multe ori, designul modern este confundat cu cel contemporan, cu toate ca intre cele doua exista diferente majore. Daca va doriti o sufragerie moderna, totul trebuie sa fie simplu. Masa din sticla este unul dintre elementele principale pe care trebuie sa le cumparati, alaturi de alte obiecte din acelasi material. De asemenea, chiar daca va puteti juca alegand diverse nuante pentru pereti si mobila, trebuie subliniat ca veti obtine un aspect perfect modern prin combinarea albului cu tonuri stralucitoare sau puteti crea un contrast puternic cu negru sau alte culori dramatice. Intr-o camera de zi moderna nu isi au locul pernele in exces sau covoarele.Daca va numarati printre cei care prefera lucrurile brute, atunci stilul industrial este cel care vi se potriveste. Asadar, nu mai ascundeti toate tevile si, daca nu sunt din cupru, sfatul nostru este sa le vopsiti ori intr-o culoare apropiata acestuia, precum rosu-portocaliu, ori puteti miza chiar pe negru. De asemenea, lemnul este esential in conturarea acestui stil, fiind important sa alegeti mobilier cu picioarele la vedere, tocmai pentru a accentua prezenta acestui material in incapere.Pentru o camera de zi in stil scandinav, aveti nevoie de multa lumina naturala, mai exact de geamuri mari, poate chiar si de ferestre pentru acoperis/ mansarda prin care sa poata patrunde soarele. De asemenea, acest design se concentreaza pe simplitate, culorile dominante fiind tonurile neutre, nimic agasant. In plus, piesele de mobilier vor fi putine, limitand totul la cele necesare, precum canapea, masa, scaune si comoda pentru televizor. Veti mai avea nevoie de rafturi de diferite foarme geometrice si plante.Shabby-chic este nepretentios si inseamna o camera primitoare si calda. Punctele forte ale acestui design sunt peretii albi, accesoriile vintage si culorile pastelate. Daca va place mobilierul vechi, cu semne de uzura, atunci puteti incepe sa amenajati. Un atu al acestui stil este ca se adapteaza destul de bine oricarei definitii a frumusetii si confortului si inglobeaza o multitudine de elemente din alte tipare, precum motive florale, texturi lemnoase rustice, pasteluri romantice, tesaturi vintage si obiecte eclectice.Daca niciunul dintre stilurile de mai sus nu va caracterizeaza, puteti opta pentru cel clasic, acesta fiind caracterizat prin mobila de culoare inchisa, simetrie si echilibru, sau contemporan, care presupune o combinatie intre modern si traditional.