Administrator blocuri si Asociatii de Proprietari

evidentierea publica a listelor lunare de intretinere

evidentierea publica a listelor lunare de cheltuieli

detalierea proiectelor prestate pentru asociatie

detalierea proiectelor viitoare ce urmeaza a intra in executie

rezumatul Adunarilor Generale

somarea restantierilor

orice alta afisare de interes general pentru asociatie, s.a.m.d

Organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla;

Intocmirea listelor lunare de plata a intretinerii in conformitate cu reglementarile legale;

Intocmirea si completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenta fondului de reparatii, registrului pentru evidenta fondului de rulment, registrului pentru evidenta sumelor speciale, registrului pentru evidenta fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului economiei si finantelor si alte reglementari legale in vigoare;

Calcularea si incasarea penalizarilor conform reglementarilor legale in vigoare si sistemului aprobat de Adunarea Generala;

Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale necesare la Administratia financiara de care apartine Asociatia de Proprietari;

Editarea statelor de plata pentru angajatii asociatiei de proprietari;

Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la asigurarile sociale pentru remuneratiile personalului angajat;

Plata impozitului si contirbutiilor datorate de Asociatia de Proprietari pentru remuneratiile personalului angajat;

Depunerea declaratiilor fiscale pentru angajatii asociatiei de proprietari;

Plata tuturor facturilor emise de furnizori;

Prezentarea rapoartelor sau documentelor necesare unor verificari financiar-contabile;

Intocmirea si prezentarea anuala, in Adunarea Generala a Asociatiei de Proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

Inspectarea periodica a proprietatii comune;

Inspectarea proprietatii individuale, numai cu acordul proprietarilor, in vederea remedierii defectiunilor aparute la instalatiile de folosinta comuna;

Procurarea materialelor necesare intretinerii si reparatiilor curente proprietatii comune a asociatiei de proprietari;

Urmarirea realizarii contractelor incheiate de asociatia de proprietari cu furnizorii de bunuri si servicii si supravegherea lucrarilor de reparatii si participarea la receptia acestora;

Controlul indeplinirii obligatiilor contractuale ale personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie, incarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitati. Sesizarea comitetului executiv in cazul incalcarii acestora;

Efectuarea de mici reparatii la elementele proprietatii comune (inlocuire becuri, intrerupatoare, elemente de inchidere la usi sau ferestre, etc)

sumelor incasate si destinatia acestora, platile efectuate, soldurilor si disponibilitatilor banesti;

inregistrarilor legale in contabilitate precum si a existentei tuturor registrelor prevazute de lege;

calculelor cotei de plata la intretinere sau a penalitatilor operate in lista de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari;

legalitatii si corectitudinii constituirii si folosirii fondurilor necesare

analiza efectuarii tuturor activitatilor necesare angajarii in contractele cu furnizorii de bunuri si servicii (existenta selectiilor de oferte, negocierea clauzelor contractuale, etc);

determinarea cauzelor perceperii unor sume penalizatoare de catre furnizorii de servicii si cuantumul penalitatilor achitate in perioada mentionata;

stabilirea potentialelor prejudicii cauzate asociatiei de proprietari sau membrilor acestora.

Program 5 zile pe saptamana

Maturat si spalat intrarea in imobil, ascensor, aleea de acces in imobil - zilnic

Spalarea usilor ascensorului

Maturat aleea din jurul imobilului

Spalat geamuri intrare in imobil

Sters balustrade

Maturat si spalat scari

Spalat europubele

Pregatire europubele pentru golire corelat cu programul de ridicarea deseurilor

Curatenie in gradina (hartii, sticle, resturi...etc.)

Desfundat tubulatura gunoi

Curatarea spatiului aferent fiecarei ghene de pe etaj

Sters praful si indepartat panzele de paianjen din interiorul imobilului

Cei mai multi administratori de blocuri din Romania, nu au pregatirea necesara pentru a desfasura aceasta activitate, iar legislatia din Romania este de multe ori neclara sau incompleta, fapt care este valabil si in cazul legislatiei asociatiilor de proprietari.Acestea sunt principalele motive pentru care multe dintre Asociatii au probleme mari in alcatuirea situatiilor contabile, uneori chiar contravenind legii, iar amenzile in aceste situatii se pot ridica la sume considerabile care vor fi platite tot de catre asociatie.Mai mult decat atat, Gala Ad Imob este singura firma de Administrare a Asociatiilor de Proprietari care ofera catre clientii sai un serviciu unic de realizarea unui site, in care se afiseaza public, cu o transparenta de 100% intreaga activitate a administratiei, a listelor aferente cheltuielilor lunare si intretinerii, dar si proiectele viitoare si cele deja realizate.Experienta Gala Ad Imob ne recomdanda sa desfasuram activitatea de Administrator bloc Bucuresti (sector 1 | sector 2 | sector 3 | sector 4 | sector 5 | sector 6) si Ilfov , in domeniul administrarii de imobile oferind avantajul unei experiente ce va rezolva eventualele probleme existente la momentul preluarii si a aduce situatia contabila a blocului dumneavoastra la un nivel ridicat de corectitudine, siguranta si transparenta.Garantam ca activitatea noastra este bazata pe transparenta, profesionalism si responsabilitate. Credem ca sunt suficiente motive pentru a consulta urmatoarele servicii ce pot fi puse la dispozitia asociatiei si/sau proprietarilor din cadrul imobilului.In momentul acesta avem un portofoliu de peste 40 de blocuri, cu un total de 6 030 apartamente in Bucuresti si Ilfov. Totodata oferim o siguranta suplimentara clientilor nostri prin polita de asigurare de prestare a serviciilor de administrare in valoare de 40 000 EUR.O mica detaliere a serviciilor oferite clientilor Gala Ad Imob:Incasarea, cu frecventa si in locurile specificate in contract, a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociatiei precum si a altor venituri cuvenite asociatiei de proprietari.Serviciile de cenzorat pentru asociatiile de proprietari, vin in sprijinul proprietarilor prin consultanta si colaborare cu organele de conducere ale asociatiei si administrator, pentru bunul mers al activitatilor in asociatia dumneavoastra.Raportul de cenzorat asigura un plus de transparenta atat in comunicarea interna, reprezentand un instrument util in depistarea si reglarea din timp a eventualelor erori de calcul, inregistrare, evidenta sau repartizare.Avem capacitatea evaluarii situatiei juridico-financiare precum si a optimizarii proceselor din cadrul asociatiei de proprietari.Actiuni de evaluare ale:Actiuni pentru optimizarea activitatii asociatiei:Curatenia la bloc a fost dintotdeauna o problema pentru membri, iar dintre acestia Presedintele Asociatiei ca persoana care reprezinta asociatia in relatiile cu tertii, dar si cu autoritatile statului, are cele mai multe batai de cap.Gala Ad Imob furnizeaza servicii de curatenie aferente spatiilor comune, interioare si exterioare (hol intrare, garaje, casa scarilor, spatii tehnice, holuri, alei exterioare de intrare in imobil). Administratorul va fi responsabil pentru asigurarea personalului, supravegherea, pregatirea si inspectia necesara pentru realizarea acestor servicii:Impreuna cu Dvs. vom realiza un serviciu impecabil de Administrare imobile si asociatii de proprietari in Bucuresti (sector 1 | sector 2 | sector 3 | sector 4 | sector 5 | sector 6) si Ilfov