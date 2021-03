Anunt de participare la procedura competitiva pentru atribuirea contractului de servicii de inchiriere spatii

ASOCIATIA PROFESIONALA NEGUVERNAMENTALA DE ASISTENTA SOCIALA ASSOC cu sediul in Baia Mare, str. Lascar Pana, nr. 3, judet Maramures, va invita sa participati la atribuirea prin procedura competitiva a contractului de servicii de inchiriere spatii pentru echipa de implementare a S in vederea desfasurarii activitatilor A3 cu grupul tinta (cod CPV 70310000-7 - "Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile") in conformitate cu cerintele incluse in documentatia de achizitie, in cadrul proiectului cu titlul "Un cuib pentru maine!", POCU/738/4/20/136277.Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: procedura competitiva in conformitate cu prevederile capitolului 5 din cadrul Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, cu modificarile si completarile ulterioare.Sursa de finantare: Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 "Prima camera" - Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesionala a tinerilor care parasesc sistemul de protectie speciala - Regiuni mai putin dezvoltate, Axa Prioritara 4 "Incluziunea sociala si combaterea saraciei", Obiective specifice 4.12 "Reducerea numarului de copii si tineri plasati in institutii prin furnizarea de servicii la nivelul comunitatii"; 4.13 "Cresterea numarului tinerilor care parasesc sistemul institutionalizat (cu varsta de pana la 18 ani) pregatiti pentru a avea o viata independenta."INFORMATII DESPRE PROCEDURADenumire contract: contract inchiriere spatii pentru echipa de implementare a S in vederea desfasurarii activitatilor A3 cu grupul tinta.Tip contract: servicii de inchiriere.Obiectul contractului: inchiriere spatiu cu destinatie de birouri pentru echipa de implementare a S in vederea desfasurarii activitatilor A1, A2 si A3 a proiectului.Specificatii:Suprafata utila - minim 110 mp - maxim 120 mp. (birouri si dependinte).Spatiul va fi amplasat in Baia Mare, intr-o locatie usor accesibila in zona centrala a orasului.Toate specificatiile tehnice sunt mentionate in Documentatia de achizitie.Durata contract: o perioada estimata de 25 luni, de la semnarea contractului pana la 31.03.2023.Divizare pe loturi: Nu.Oferte partiale sau alternative: Nu.Valoarea estimata totala: 120.000 lei fara TVA. Pretul contractului nu se poate ajusta.Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic si economic.Locul de prestare al serviciilor de inchiriere: Mun. Baia Mare, judetul Maramures.Modul de obtinere a documentatiei de achizitie: de la sediul achizitorului din Baia Mare, str. Lascar Pana, nr. 3, jud. Maramures sau la adresa de e-mail: assoc@assoc.roToate informatiile privind procedura de achizitie sunt prezentate in Documentatia de achizitie publicata pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro, rubrica anunturi.Data limita de depunere a ofertelor: 23.03.2021, ora 12:00.Adresa la care se depun ofertele: Mun. Baia Mare, str. Lascar Pana, nr. 3, jud. Maramures.Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.