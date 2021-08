Avantajele şi dezavantajele cumpărării unei "case la roşu". Ce costuri presupune definitivarea construcției

Trei din cinci români şi-au cumpărat o casă în doar trei luni şi asta după ce au vizionat cel mult cinci proprietăţi, potrivit unui studiu ING De asemenea, când au avut de ales între locuința mult dorită, peste jumătate dintre românii chestionați au pus prețul pe primul loc, iar peste 30% sunt de părere că au pierdut cel puțin o proprietate deoarece un alt client a fost dispus să plătească mai mult. Așadar, 58,3% dintre românii intervievați au oferit exact prețul cerut de vânzător, iar doar 24,8% au negociat prețul pentru a obține o ofertă mai bună.Totodată, pentru că o casa la alb sau la cheie este foarte scumpă, o parte dintre români au preferat, în ultimul an, să își achizitioneze terenul și să își construiască casa din temelii sau au ales varianta "casa la roșu".O casă la roșu este definită de câteva elemente, respectiv fundația, structura, partea de zidărie, scările și acoperișul. La acest nivel, locuința nu conține instalații sau tâmplărie (uși, ferestre), casa la roșu fiind primul stadiu de construcţie al unei case, după care urmează casa la gri și casa la alb.Preţurile afișate pentru o casă la roșu includ atât costul materialelor, cât și costurile de realizare a construcției (manopera). De asemenea, în acest preț sunt incluse și alte costuri conexe: transportul materialelor și al oamenilor, organizarea de șantier, paza proprietății pe durata ridicării construcției, potrivit arhitectului, Octavian Ungureanu.Costul materialelor reprezintă aproximativ 70%, iar manopera construcției încă 30%. Întrucât costul materialelor reprezintă principalul element al costurilor, realizarea casei în antrepriza proprie nu poate determina o scădere foarte mare a prețului final, notează eco-domo.ro."Daca avem 2 case identice ca suprafață iar una are 2 camere la parter, iar cealaltă are numai o camera, cea dintâi va fi mai scumpă ”cu un perete despărțitor”. De asemenea, varianta de structura de rezistență stabilită de inginerul structurist împreună cu arhitectul (structura pe cadre, pe diafragme de beton, sau zidărie portanta) influențează foarte mult cantitatea de materiale (în special fier și ciment) ce trebuiesc folosite.O structura ”mai încărcată” împreună cu o fundație mai adâncă (adâncime ce poate fi data de natura terenului sau de declivitate - inclinare) poate determina creșterea costului de construcție și cu 20-25%! De aceea, o oferta exactă poate fi făcută numai pe baza planului construcției. În plus, existența unui necesar de materiale (care ar trebui, inclus în planul casei) ușurează foarte mult calculul de preț, și implicit compararea ofertelor dintre mai multe firme", a mai explicat arhitectul.Pentru orice tip de locuință ți-ai alege exista o serie de avantaje și dezavantaje la care te supui. Casa la roșu are multe avantaje însă și câteva dezavantaje pe care cei de la storia.ro le-au analizat.• un avantaj principal ar fi este prețul redus, prin comparație cu o casă finisată, la alb (la cheie);• o casă la roșu îți permite să te ocupi treptat de amenajare;• un alt avantaj ar fi faptul că poți alege materialele folosite pentru finisaje, în funcție de nevoile tale;• prin achiziția unei case la roșu vei putea stabili destinația fiecărei încăperi exact cum iți doreşti;• înainte de a cumpăra o casă la roșu, este important să fii la curent și cu riscurile pe care ți-i le asumi din poziția de proprietar;• în primul rând, nu știi cu exactitate ce materiale au fost folosite pentru elementele de bază ale clădirii (fundație, pereți, acoperiș etc.). Mai mult, designul casei vine la pachet si nu vei putea interveni in modificarea acestuia;• un alt aspect se referă la faptul că există riscul ca etapele de construire să nu fie respectate în detaliu, lucru care poate cauza neplăceri, necesitând reparații costisitoare.