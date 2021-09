O nouă tendință pe piata imobiliară. Casele modulare la cheie: sigure, semnificativ mai ieftine și asamblate în timp record

Casele prefabricate sau case modulare la cheie au devenit un punct de atracție, dar și o necesitate în România, cu precădere din vara anului trecut, de când pandemia de coronavirus a schimbat percepția oamenilor despre nevoia de spatiu și adoptarea unui nou stil de viață în tendințele actuale, raportate la calitate-preț.

„Cererile clienților reprezintă în mare parte case pentru vacanță, case de vilă și de munte sau case permanente prefabricate”, au precizat experții în construcții de la karmod.ro. Construcțiile care sunt utilizate cel mai mult structurile modulare sunt structurile de case prefabricate, casele modulare lemn, casele modulare din containere.

Potrivit specialiștilor imobiliari, acest tip de proprietate a devenit extrem de popular în Spania, tocmai ca o consecință a virusului SARS-CoV-2, iar unul dintre marile avantaje ale cumpărării unei case prefabricate este prețul, care este, în cele mai multe dintre cazuri, semnificativ mai mic decât al construcțiilor tradiționale și nu prezintă riscul depășirii costurilor.

Toate acestea sunt posibile datorită tehnologiei de construcție modular[ a caselor. „Construirea modulară a locuințelor este atât de eficientă, mulți dintre clienții noștri economisesc cu cel puțin 15% sau de cele mai multe ori, mult mai mai mult din ceea ce ar costa construirea aceleiași case exacte în mod tradițional”, au menționat specialiștii de la instalart.ro.

„Designul unic al modulelor și producția din fabrică vă permite să îl încălziți ca o singură carcasă integrală fără punți reci la joncțiunea podelei și pereților sau pereților și tavanului. Absenta pieselor proeminente contribuie la reducerea podurilor reci și la creșterea eficientei energetice”, au menționat cei de la avantgrapho.ro.

Construcția de locuințe modulare permite sute de opțiuni și posibilități de proiectare. În general, constructorii unor astfel de locuințe vor oferi o gamă largă de planuri ale casei din care se pot alege o varietate de stiluri. De asemenea, vor oferi o serie de opțiuni pentru a personaliza casa selectată.

Casele modulare, construite într-un sfert din timpul necesar clădirii unei case „tradiționale”

Deoarece casele modulare sunt de obicei construite în aproximativ într-un sfert din timpul necesar pentru a construi o casă construită clasic, cu o planificare atentă te poți muta într-o astfel de locuință în câteva săptămâni sau o lună, două luni de la selectarea acesteia, în funcție de complexitatea proiectului. Astfel, nu exista întârzieri de la „planul inițial”, așa cum se întâmplă adesea cu o casă construită în mod obișnuit.

Acest lucru se datorează faptului că timpul de construcție este redus prin lucrări simultane de șantier și construcția de casă propriu-zisă. Acest lucru permite, de asemenea, reducerea dobândei la finanțarea construcțiilor.

Locuințele modulare sunt ecologice

Construcția de locuințe modulare este mai ecologică decât o casă tradițională construită pe pământ. Sunt utilizate materiale de construcție proiectate, iar reciclarea efectivă a instalațiilor este în vigoare la majoritatea instalațiilor modulare de fabricare a casei. Aceasta înseamnă că toate materialele în exces pot fi reciclate.

„Acest lucru poate să nu pară impresionant, dar unul dintre secretele murdare ale constructorilor de clădiri este cantitatea de deșeuri generată de un nou cămin construit. În consecință, în timp ce deșeurile de la un șantier construit acasă se duc de obicei într-un depozit, deșeurile dintr-o casă modulară sunt reciclate”, au precizat specialiștii imobiliari de la karmod.ro.

O locuință modulară prefabricată include toate instalațiile electrice, sanitare, vopsea, ușile și ferestre iar principalele avantaje ale caselor modulare prefabricate sunt fabricarea personalizată, structuri și modele moderne, durabilitate, materiale de calitate bună, eficiență energetică și rentabilitate.

Eficiența energetică a caselor modulare

Ingineria de calitate și cele mai noi tehnici de construcție cresc semnificativ eficiența energetică a noii tale case modulare. Acesta înseamnă că vă fi economic de întreținut și confortabil de locuit în ea indiferent de vreme.

„În plus, majoritatea caselor modulare folosesc încadrarea de doi pe șase (2 x 6) pentru pereți. Acest lucru permite să se plaseze mai multă izolație în perete, asigurând astfel o eficiență energetică mai mare. În cele din urmă, casele modulare au infiltrații de aer mult mai puține, ceea ce este una dintre cele mai mari cauze de pierdere de căldură într-o casă. Faptul că aceste case sunt construite într-o fabrică permite producătorului să plaseze mai multe substanțe de etanșare, cum ar fi calaful, în zonele cu probleme la care constructorii de șantiere nu au acces. De exemplu, un producător este capabil să creeze un sigiliu mai bun în jurul prizei electrice și corpurilor de fixare, deoarece acestea pot accesa pereții din spate.

După construcția din fabrică, modulele sunt încărcate pentru transport. Pentru a face față rigorilor transportului, fiecare casă modulară este construită cu aproximativ 20% până la 30% mai mult material decât o casă tradițională construită (de exemplu, gips-cartonul este de obicei lipit cu un adeziv special și apoi înșurubat la încadrare). Acest lucru crește foarte mult forța structurală a căminului”, au mai menționat specialiștii de la karmod.ro.

Pentru case tipice, fundația se realizează pe piloane. Înălțimea minimă a fundației deasupra solului - 30 cm, în funcție de panta sit-ului. „Punerea unei case direct pe sol este imposibila - nu va exista acces la utilitățile externe. Pilonii sunt montați la o adâncime de 1,4 pana la 5 metri, în funcție de sol si de panta sit-ului”, au mai notat specialiștii de la avantgrapho.ro.

Casele prefabricate din oțel oferă o izolație mult mai mare decât clădirile din beton armat

Mai mult, casele prefabricate din oțel sunt produse mai repede și instalate într-un timp mult mai scurt în comparație cu structurile din beton armat, economisesc timp și bani și oferă o alternativă economică.

Casele prefabricate din oțel oferă o izolație mult mai mare decât clădirile din beton armat în ceea ce privește izolarea fonică, termică și împotriva precipitațiilor. Modelele de case din oțel pot fi demontate și mutate în altă parte cu structura lor modulară, fiind și sunt mult mai sigure, foarte robuste și durabile decât casele din beton armat din zonele de cutremur.

Cât costă o o astfel de locuință, în 2021

Prețurile caselor prefabricate diferă în funcție modelul sau de proprietățile caselor prefabricate, de dimensiunea casei prefabricate și de forma acesteia, de tipul de casă prefabricată și în sfârșit de sistemul de construcție al casei prefabricate, mai ales finisajele.

"Într-o casă prefabricată, că într-una tradițională, cele mai vizibile sunt materialele folosite și finisajele. Ce vă stabili prețul este calitatea construcției, care nu trebuie să fie direct corelată cu sistemul utilizat. Unii oameni au ideea că casele modulare sau prefabricate sunt mai ieftine decât cele tradiționale, dar acest lucru nu este mereu cazul ", a explicat CEO al Atlántida Homes, Fernando Agudo.

De exemplu, firma spaniolă evaluează m2 construit într-o casă prefabricată de bază și funcțională la aproximativ 1.000 de euro, notează idealista.ro, și avertizează că prețurile excesiv de scăzute se datorează produselor semifinite (fără a include costurile de fundație, transport etc.) și de calitate scăzută.

"Noi ne aflăm între 1.300 și 1.450 de euro pe m2, deoarece prețurile noastre sunt all inclusive (proiect arhitectural, studiu topografic, studiu geotehnic, asigurare de zece ani etc.). Adică, tot ceea ce are de-a face cu construcția de locuințe și echipamente de înaltă calitate care, la fel că și opțiunile la o mașină, îmbunătățesc calitatea vieții utilizatorului ", a mai subliniat managerul.

Prețul poate porni de la:

5.000 de euro + TVA și are 13 metri pătrați, materialul utilizat fiind lemnul;

23.000 de euro +TVA, cu 2 dormitoare și o baie;

38.000 euro + TVA, de 87 metri pătrați, 2 dormitoare și 2 băi;

50.000 de euro (pachetul la cheie) și are un dormitor și o baie cu finisaje de excepție;

266.800 euro, 138 metri pătrați, 3 dormitoare și 2 băi.

Ads