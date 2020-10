Cat de importanta este lumina in activitatea zilnica: ponturi pentru a fi mai productivi si eficienti la locul de munca

Lumina influenteaza ritmul circadian

In primul rand, este recomandat ca dimineata sa lasam lumina naturala sa patrunda cat mai devreme in locuinta, pentru a influenta pozitiv ritmul circadian. Astfel, vom reusi sa ne dezmeticim mai usor si sa ne incarcam cu energie. Seara, cand razele soarelui isi pierd din intensitate si noaptea isi intra in drepturi, corpul nostru se simte obosit si solicita odihna. Acesta este, asadar, ritmul de functionare al organismului uman, iar diferentele de lumina dintre aceste doua perioade importante pot afecta bunastarea oamenilor.Un angajat isi petrece la locul de munca cel putin opt ore in fiecare zi, iar spatiul in care isi desfasoara activitatea influenteaza puternic eficienta si productivitatea. In ultimele luni, cei mai multi angajati au lucrat de acasa - din cauza pandemiei de coronavirus -, iar acest lucru a implicat mai multe schimbari de decor. Locuintele noastre nu sunt amenajate neaparat pentru a petrece multe ore pe zi in interior. De la lumina pana la obiectele de design, fiecare element dintr-o camera poate fi un factor de stres pentru o persoana.Insa, ce este important de stiut este faptul ca, atat cand ne desfasuram activitatea intr-un spatiu de birouri , cat si atunci cand lucram de acasa, lumina trebuie sa fie cat mai apropiata de cea naturala, pentru a avea o stare de spirit buna si pentru a creste productivitatea. LED-urile sunt optiunea perfecta pentru spatiile de birouri mari, pentru ca imita lumina naturala. Cand ne desfasuram activitatea acasa putem amenaja camera de lucru folosind obiecte care sa fie atat practice, cat si potrivite decorului. De pilda, putem alege din modelele de lumanari si lustre LED decorative. Acestea nu doar ca furnizeaza o lumina delicata, care creeaza o atmosfera armonioasa si confortabila, dar sunt proiectate intr-o maniera care arata bine in decorul oricarei camere.Iluminatul necorespunzator la locul de munca - fie ca ne desfasuram activitatea intr-un spatiu de birouri, fie ca lucram de acasa - reprezinta una dintre cauzele migrenelor si durerilor de cap si poate afecta productivitatea angajatilor. Iata cateva dintre problemele care pot aparea din cauza unor surse de iluminat nepotrivite:Lumina dura este una dintre cauzele migrenelor si durerilor de cap. Acestea pot crea disconfort si astfel devenim mai putin productivi si motivati. Lumina de la locul de munca trebuie sa fie cat mai apropiata de cea naturala, pentru a preintampina aparitia problemelor de sanatate. Daca un angajat are nevoie de atentie medicala, acest lucru ar putea afecta productivitatea generala a companiei.Ritmul circadian sau ceasul intern al organismului uman este declansat de lumina naturala, la care corpul raspunde intreaga zi. Acest lucru se intampla pentru ca organismul uman este adaptat in mod natural ritmurilor luminii solare. Din acest motiv, lumina de la locul de munca ar trebui sa fie asemanatoare cu cea naturala, astfel incat angajatii sa se simta mai motivati si sa aiba mai multa energie. Mai mult decat atat, lumina naturala la care sunt expusi in timpul zilei ii ajuta pe oameni sa doarma mai bine noaptea. Drept urmare, vor fi mai odihniti si vor putea sa se concentreze mai bine a doua zi.Lumina ecranelor digitale este una dintre cauzele oboselii ochilor, iar lumina slaba de la locul de munca poate intensifica disconfortul ocular. Un sistem de iluminare necorespunzator, in combinatie cu ecranul computerului si cel al telefonului mobil, poate afecta nivelul de concentrare. Astfel, se ajunge la productivitate scazuta in randul angajatilor si rezultate slabe la nivelul intregii companii.Adesea, angajatii care se simt obositi sau somnorosi isi vor indrepta atentia spre alte activitati mai putin solicitante (jocuri video, navigarea pe retelele sociale, shopping online etc.). Desi ar putea parea greu de crezut, lumina este un pilon important in realizarea cu succes a sarcinilor zilnice, deoarece determina si influenteaza capacitatea de munca a angajatilor, nivelul de concentrare si eficienta acestora.